مانشستر يونايتد يضم يوري تيليمانس قائد منتخب بلجيكا

تعاقد مانشستر يونايتد الإنجليزي مع قائد المنتخب البلجيكي لكرة القدم يوري تيليمانس قادماً من منافسه المحلي أستون فيلا بعقد يمتد حتى يونيو 2031، وقال في بيان: يسر نادي مانشستر يونايتد الإعلان عن انضمام يوري تيليمانس إلى صفوفه، وذلك رهنا بإتمام إجراءات التسجيل الرسمية وقع لاعب الوسط عقدا يمتد حتى يونيو 2031». ويلعب ابن الـ29 عاما في إنجلترا منذ 2019 حين انضم لليستر سيتي من موناكو، قبل الانتقال لأستون فيلا في صيف 2023 كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع بطل الدوري لعام 2016.



وعاد تيليمانس الذي خاض 90 مباراة دولية مع المنتخب البلجيكي، للتو من كأس العالم حيث ساهم في قيادة منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي. ولعب البلجيكي دورا مؤثرا الموسم الماضي في قيادة أستون فيلا للفوز بلقب مسابقة «يوروبا ليغ» على حساب فرايبورغ الألماني، وإنهاء الدوري الممتاز في المركز الرابع، مباشرة خلف فريقه الجديد يونايتد.