برايتون يضم الكرواتي فوشكوفيتش في صفقة قياسية

أ ف ب

تعاقد نادي برايتون الإنجليزي مع المدافع الدولي الكرواتي لوكا فوشكوفيتش، قادما من منافسه توتنهام، مقابل مبلغ قياسي في تاريخ النادي قُدر بـ46 مليون جنيه استرليني «62 مليون دولار»، مع إمكانية ارتفاع القيمة الإجمالية للصفقة، وفق ما أعلن الثلاثاء.



ووقع اللاعب البالغ 19 عاماً الذي كان ضمن تشكيلة بلاده في مونديال 2026، عقداً لمدة خمسة أعوام مع برايتون، مع خيار التمديد لعام إضافي.



وسيحصل توتنهام على أربعة ملايين جنيه استرليني إضافية كمكافآت مرتبطة بالأداء، فيما تتضمن الصفقة بنداً يمنحه 20 % من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب. وانضم فوشكوفيتش لتوتنهام عام 2025 قادماً من هايدوك سبليت، لكنه أمضى الموسم الماضي معارا إلى هامبورغ الألماني. ولم يخض قلب الدفاع أي مباراة رسمية مع توتنهام.