مفاجأة مدوية في السنغال.. طبيب «أسود التيرانغا» متخصص «نساء وتوليد»



كشف عبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، مفاجأة مدوية وصادمة، عن الدكتور فادجور طبيب «أسود التيرانغا»، مبيناً أنه متخصص في طب النساء والتوليد ولا علاقة له بالطب الرياضي، على الرغم من أنه ظل يقود الجهاز الطبي بالمنتخب لمدة 10 سنوات، مؤكداً أنه عرف المعلومة مؤخراً فقط.



وأوضح رئيس الاتحاد السنغالي، في مؤتمر صحفي، أن اكتشافه لاختصاص الطبيب حدث في الفترة السابقة فقط، معرباً عن استغرابه من استمرار طبيب يحمل هذا التخصص في مرافقة المنتخب الأول طوال تلك الفترة، في ظل حاجة اللاعبين إلى متابعة طبية تتناسب مع متطلبات كرة القدم الاحترافية والإصابات الرياضية.



وأشار عبد الله فال إلى أن عدداً من لاعبي المنتخب لم تكن لديهم قناعة كافية بالطبيب وقدموا عدة ملاحظات في الفترة الماضية، وأضاف: لا أدري كيف حدث ذلك، سلامة اللاعبين أولوية دائماً، لا يمكن الاعتماد على طبيب بتخصصه لإصابات لاعبين محترفين.



وتأتي هذه التصريحات في أعقاب مشاركة منتخب السنغال في كأس العالم 2026، والتي أنهاها بالخروج من دور الـ 32 بعد خسارة مثيرة أمام بلجيكا بنتيجة 2-3، في مباراة كان المنتخب السنغالي متقدماً خلالها بهدفين قبل أن يستقبل ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة، لتودع «أسود التيرانغا» البطولة وسط مطالب واسعة بمراجعة العديد من الجوانب الفنية والإدارية داخل المنتخب والتي نتج عنها قرار الاتحاد بإعفاء المدرب والجهاز الفني.