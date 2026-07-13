ألونسو: العودة للبطولات الأوروبية هدف تشيلسي

قال الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني الجديد لفريق تشيلسي الإنجليزي، إنه تحدث مع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، لاعب وسط الفريق، في ظل الشكوك التي أحاطت بمستقبله في الفترة الماضية.



وكان ألونسو قد انضم لتدريب تشيلسي مايو الماضي، ثم تولى مهامه بشكل رسمي يوليو الجاري، ثم عقد مؤتمره الصحفي الأول قد تعاقد مع النادي كمدرب في مايو، وتولى مهامه في الأول من يوليو الجاري ثم عقد مؤتمره الصحفي الأول في ملعب «ستامفورد بريدج». وكان فرنانديز قد عوقب بالإيقاف الداخلي لمباراتين أبريل الماضي، بعد تصريحه في إحدى المدونات الصوتية بأنه يريد أن يعيش في العاصمة الإسبانية مدريد، ونفى ريال مدريد في الشهر الجاري اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني.



ورد ألونسو على سؤال حول رغبته في بقاء اللاعب الأرجنتيني وقال: نعم. وأضاف: لقد تحدثنا، ولكن كما تعلمون، فإن ما تحدثنا عنه يبقى سراً. ويتواجد فرنانديز حالياً في كأس العالم، حيث يستعد مع منتخب الأرجنتين لمواجهة إنجلترا في قبل النهائي الأربعاء في أتلانتا، وهو أحد أربعة لاعبين من تشيلسي ما زالوا يشاركون في كأس العالم، إلى جانب ثنائي المنتخب الإنجليزي، ريس جيمس وتريفوه تشالوباه، والفرنسي مالو جوستو.



وأنهى تشيلسي الموسم الماضي في المركز العاشر ببطولة الدوري الإنجليزي، مبتعداً عن المركز الرابع الذي احتله في الموسم الذي سبقه. وقال ألونسو إن التأهل إلى إحدى البطولات الأوروبية هو أحد أهدافه مع الفريق.



وقال المدرب السابق لباير ليفركوزن وريال مدريد: بالتأكيد هذا هدف، لكن لتحقيق هذا الهدف، عليك القيام بالعديد من الأمور الصحيحة، وأن تكون جزءاً من هذه العملية، كيف نريد أن نلعب، وكيف نريد أن نرى أنفسنا، وكيف نريد أن نلعب أي مباراة نخوضها.

وأضاف: هذه مهمتي مع الفريق وأتطلع للقاء الفريق بأكمله، لدينا طموح كبير وعلينا أن نتشارك تلك الطاقة في تشيلسي، بالإضافة إلى الرغبة في تحقيق النجاح.