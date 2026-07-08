إبسويتش تاون يضم إيمرسون بعقد لمدة 5 أعوام

قال إبسويتش تاون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنه ضم المهاجم البرازيلي إيمرسون كوريا دا سيلفا من تولوز الفرنسي بعقد لمدة خمسة أعوام.
وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن إيمرسون «21 عاماً» أصبح أول لاعب ينضم إلى الفريق تحت قيادة المدرب الجديد جاري أونيل، وذلك في صفقة قياسية للنادي قيمتها 26.6 مليون جنيه إسترليني «35.54 مليون دولار».
وقال إيمرسون: فخور للغاية بالتوقيع مع إبسويتش تاون. وأضاف: لطالما حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنا واثق من أنني اخترت النادي المثالي لتحقيق هذا الحلم، سأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق في كل مباراة، وأنا متشوق للبدء والتعرف على زملائي الجدد وكذلك المشجعين.
وسجل إيمرسون سبعة أهداف في 31 مباراة خلال موسمه الوحيد مع تولوز بعد انضمامه إلى النادي الفرنسي في سبتمبر الماضي. وقبل انتقاله إلى فرنسا، خاض المهاجم 13 مباراة مع أتليتيكو بارانينسي البرازيلي، كما قضى فترة مع جوزتيبي التركي.
ويلتقي إبسويتش مع سندرلاند يوم 22 أغسطس لدى عودته إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2001 بعد أن احتل المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.