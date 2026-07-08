إبسويتش تاون يضم إيمرسون بعقد لمدة 5 أعوام

قال ​إبسويتش تاون المنافس في الدوري الإنجليزي ‌الممتاز ​لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنه ضم المهاجم البرازيلي إيمرسون كوريا دا سيلفا من تولوز الفرنسي بعقد لمدة خمسة أعوام.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن ⁠إيمرسون «21 عاماً» أصبح أول لاعب ينضم إلى الفريق تحت قيادة المدرب الجديد جاري أونيل، وذلك في صفقة قياسية ‌للنادي قيمتها 26.6 مليون جنيه إسترليني «35.54 مليون دولار».

وقال إيمرسون: فخور للغاية بالتوقيع مع إبسويتش تاون. وأضاف: لطالما ‌حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي ‌الممتاز، وأنا واثق من ‌أنني اخترت النادي المثالي لتحقيق هذا الحلم، سأبذل قصارى ​جهدي من ‌أجل ​الفريق في كل مباراة، ⁠وأنا متشوق للبدء والتعرف على زملائي الجدد وكذلك المشجعين.



وسجل إيمرسون سبعة أهداف ​في ⁠31 ⁠مباراة خلال موسمه الوحيد مع تولوز بعد انضمامه إلى النادي الفرنسي في سبتمبر ⁠الماضي. وقبل انتقاله إلى فرنسا، خاض المهاجم 13 مباراة مع أتليتيكو بارانينسي البرازيلي، كما قضى فترة مع جوزتيبي التركي.



ويلتقي إبسويتش مع سندرلاند ‌يوم 22 أغسطس لدى عودته إلى الدوري الممتاز ​للمرة الأولى منذ عام 2001 بعد أن احتل المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.