ريال مدريد يتعاقد مع الهولندي دنزل دومفريس من إنتر ميلانو

تعاقد ريال مدريد مع المدافع الهولندي دنزل دومفريس قادماً من إنتر ميلانو الإيطالي مقابل نحو 20 مليون يورو «23 مليون دولار»، وفقاً لما أعلنه ثاني ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الماضي. وقال النادي «الملكي»: «توصلنا إلى اتفاق لانتقال اللاعب دنزل دومفريس، الذي سيرتبط بنادينا لأربعة مواسم مقبلة حتى 30 يونيو 2030».

ويأتي التعاقد مع دومفريس البالغ 30 عاماً في إطار تدعيم صفوف بطل أوروبا 15 مرة، بقيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو، العائد إلى قيادته لفترة ثانية بعد أولى بين 2010 و2013، وذلك خلفاً لألفارو أربيلوا.



وتسعى إدارة نادي العاصمة الإسبانية إلى إعادة بناء الفريق بعد موسمين متتاليين من دون ألقاب كبرى، ويعزز دومفريس المنافسة في مركز الظهير الأيمن إلى جانب الدولي الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد.



وكان اللاعب الهولندي قد انضم إلى إنتر قادماً من آيندهوفن عام 2021، وتُوّج مع الفريق اللومباردي بلقب الدوري الإيطالي مرتين في 2024 و2026، كما حلّ معه وصيفاً في دوري أبطال أوروبا مرتين في 2023 و2025.



ويُعدّ المدافع رابع صفقات ريال هذا الصيف، بعد الظهير الأيسر مارك كوكوريّا، ولاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، وقلب الدفاع الفرنسي إبراهيما كوناتيه.

وشارك دومفريس مع هولندا في كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بخوضه جميع المباريات الأربع كاملة، قبل خروج منتخب بلاده من دور الـ32 أمام المغرب 2-3 بركلات الترجيح «1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي»، علماً بأنه قدم تمريرتين حاسمتين في البطولة.