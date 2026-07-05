ريال مدريد يضم الهولندي دنزل دومفريس من إنتر



تعاقد ريال مدريد مع المدافع الهولندي دنزل دومفريس قادماً من إنتر مقابل نحو 20 مليون يورو (23 مليون دولار)، وفقاً لما أعلنه ثاني ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الماضي.

وقال النادي «الملكي» في بيان: «(توصلنا) إلى اتفاق لانتقال اللاعب دنزل دومفريس الذي سيرتبط بنادينا لأربعة مواسم مقبلة حتى 30 يونيو 2030».



وشارك دومفريس مع هولندا في كأس العالم 2026 لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بخوضه جميع المباريات الأربع كاملة، قبل خروج منتخب بلاده من دور الـ32 أمام المغرب 2-3 بركلات الترجيح (1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي)، علماً أنه قدم تمريرتين حاسمتين في البطولة.