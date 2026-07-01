بايرن ميونيخ يضم المهاجم المغربي اسماعيل صيباري

بعد أسابيع من التكهنات، بات انتقال المهاجم المغربي اسماعيل صيباري إلى بايرن ميونيخ رسمياً مع إعلان النادي الألماني قدومه من أيندهوفن الهولندي. بدوره، أعلن أيندهوفن أن مدة الصفقة خمس سنوات وتمثل «انتقالاً قياسياً» للنادي الهولندي.



ويعد صيباري «25 عاماً» من أبرز لاعبي المغرب حالياً في مشواره نحو ثمن نهائي كأس العالم المقامة في أميركا وكندا والمكسيك، بعد أن بات أول لاعب إفريقي يسجل في مباريات دور المجموعات الثلاث.



وأشارت تقارير صحافية أن قيمة انتقال صيباري، صاحب 12 هدفا في 34 مباراة دولية مع المغرب، بلغت 50 مليون يورو «نحو 57 مليون دولار».

وتطرق صيباري الذي حمل ألوان أيندهوفن منذ 2023 وسجل له 42 هدفا في 142 مباراة مع 29 تمريرة حاسمة، إلى الدور الذي لعبه مدرب بايرن البلجيكي فنسان كومباني في ضمه «أسلوب بايرن ميونيخ يناسبني، يمكنني تقديم أفضل ما لدي هنا، وسأعمل بجد يوميا لمساعدة الفريق، لعب المدرب فنسان كومباني دورا كبيرا في قراري، أتطلع حقا للعمل معه».



بدأ صيباري مسيرته الكروية مع نادي تيراسا، المدينة التي ولد فيها بإقليم برشلونة، قبل أن ينتقل مع عائلته إلى بلجيكا في سن السادسة حيث تدرج في الفرق العمرية لأندية بيرشكوت وأندرلخت وميخلين وغنك، ثم حط الرحال في أيندهوفن عام 2020 ففجر موهبته مع الفريق الهولندي.