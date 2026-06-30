مرسيليا ينهي عقد مدربه بييه



أعلن أولمبيك مرسيليا المنافس ‌في ​دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إنهاء تعاقده مع المدرب حبيب بييه بعد ⁠ما يزيد قليلاً على أربعة أشهر من تعيينه. وكان القائد السابق لمرسيليا تولى ‌المهمة في فبراير، وقاد الفريق لإنهاء الموسم ‌الماضي في المركز الخامس ‌في الدوري ليخفق في التأهل ‌لدوري أبطال ‌أوروبا. ولعب بييه «48 عاماً» لمرسيليا بين ​عامي 2003 ‌و2007، ​في مسيرة تضمنت أيضاً ⁠تجارب مع نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا.



وقال نادي ​مرسيليا: يعلن أولمبيك مرسيليا عن انتهاء تعاونه مع ⁠حبيب بييه ويشكره النادي ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل في مسيرته. وذكرت تقارير إعلامية ‌فرنسية أنه من المتوقع أن ​يحل برونو جينيزيو، المدرب السابق لأولمبيك ليون ورين وليل، مكان بييه في تدريب مرسيليا.