ليفاندوفسكي ينضم رسمياً إلى شيكاغو فاير

وقع المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، بعد انتهاء رحلته مع برشلونة الإسباني، عقداً لمدة عامين مع شيكاغو فاير، وفق ما أعلن، الاثنين، النادي المشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ويُعد ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 37 عاماً، أحد أبرز المهاجمين في جيله، وهو خريج أكاديمية وارسو للشباب، ولاعب سابق في بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الألمانيين.

ويحتل ليفاندوفسكي المركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 109 أهداف، ولعب مهاجماً أساسياً لبايرن ميونيخ لثمانية مواسم (2014-2022)، قبل انضمامه إلى برشلونة (2022-2026).

ويصل ليفاندوفسكي إلى بلاد «العم سام» بعدما ساعد النادي الكتالوني على الفوز بلقب الدوري الشهر الماضي.

وسجل ليفاندوفسكي أكثر من 700 هدف مع المنتخب البولندي والأندية التي دافع عن ألوانها، وتصدر قائمة هدافي الدوريين الألماني والإسباني لمدة ثماني سنوات.

وسيلعب المهاجم البولندي على مدار أجزاء من ثلاثة مواسم مع شيكاغو فاير، حيث تخطط رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم لإقامة موسم 2027 مختصر، قبل التحول إلى جدول يشبه إلى حد كبير الدوريات العالمية الأخرى في موسم 2027-2028.