إنزو ماريسكا مديراً فنياً لمانشستر سيتي حتى يونيو 2029

أعلن مانشستر سيتي عن تعيين إنزو ماريسكا مديراً فنياً للنادي، حيث وقّع المدرب الإيطالي عقداً لمدة ثلاث سنوات، يجمعه مع النادي في استاد الاتحاد، حتى صيف عام 2029. ويعود ماريسكا إلى السيتي للمرة الثالثة، بعد أن كان قد انضم إلى صفوفه عام 2020، حيث حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 21 سنة مع فريق النخب، التابع لأكاديمية السيتي في موسمه الأول، وهيمن فريق ماريسكا على مجريات البطولة، إذ تصدّر الجدول بفارق 14 نقطة، مسجلاً 17 فوزاً وخمسة تعادلات وهزيمتين فقط.



بعد فترة في إيطاليا مع بارما، عاد ماريسكا إلى مانشستر عام 2022، مساعداً لبيب غوارديولا، وأدّى دوراً محورياً ضمن الطاقم الفني الذي أوصل الفريق إلى أكثر مواسمه نجاحاً في تاريخه الممتد 132 عاماً، بتحقيق الثلاثية التاريخية.



وفي صيف العام ذاته، تولّى ماريسكا منصب المدرب الرئيس لفريق ليستر سيتي، وقاد الثعالب إلى التتويج بلقب دوري البطولة الإنجليزية، والعودة الفورية إلى الدوري الممتاز في موسمه الوحيد في قلب إنجلترا، قبل أن ينتقل إلى آخر محطاته التدريبية في تشيلسي.



كما قاد ماريسكا تشيلسي إلى التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وحقّق مع الفريق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول على أرض ملعب ستامفورد بريدج، قبل أن يتوّج مسيرته معهم بإحراز لقب كأس العالم للأندية خلال الصيف الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.



من جهته، قال معالي خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي: إنزو شخص يسعى دائماً إلى اغتنام الفرص التي تُمكّنه من تحدي نفسه، وتحقيق النجاح في مسيرته التدريبية، ويمتلك من الشخصية والشغف والذكاء، ما يتوافق تماماً مع متطلباتنا وتطلعاتنا.



وأضاف: ماريسكا يعود إلى مؤسسة تشاركه طموحاته وشغفه بالإنجاز، ولذا، فإن عودته إلى مانشستر سيتي تمثل الخطوة الطبيعية التالية له وللنادي، وهي خطوة نرحب بها بالتأكيد».

وتابع: «يتولى إنزو قيادة فريق ومنظومة كروية تتلاءم تماماً مع أسلوبه ونهجه في كرة القدم، وتمنحه المجال لتطويرها، ونحن جميعاً نتطلع بشغف إلى رؤية الأثر الذي سيُحدثه في البناء على نجاحات النادي». واختتم قائلاً: «مرحباً بك في بيتك يا إنزو».



بدوره، قال إنزو ماريسكا: مانشستر سيتي نادٍ أعرفه جيداً، وتمثّل إمكانية تدريبه بالنسبة لي فرصة استثنائية رائعة. يتميز النادي بمعاييره العالية، وكل ما يصدر عنه يتسم بالابتكار والتخطيط المدروس. بالنسبة لأي مدرب، هذا وضع مثالي، يوفر الاتساق الذي أحتاجه لأداء عملي بفاعلية.



وتابع: ستكون هذه فترتي الثالثة هنا، وأنا أعرف هذا النادي جيداً، وأعرف متطلباته وتوقعاته. وتُشكّل خبرات الكوادر العاملة فيه وقدراتها ميزةً رائعة، وأودّ أن أشكرهم على ثقتهم بقدراتي. أتطلع بفارغ الصبر إلى بدء العمل مع اللاعبين، أريدنا أن نفوز وأن نقدّم كرة قدم جميلة، وأن نستمتع بالتحدي المتجسّد في تمثيل مانشستر سيتي».



وقال فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي: كان إنزو المرشح الأبرز في كل تقييماتنا. نعرف شخصيته ورؤيته الكروية، إنه رجل يجمع بين النزاهة والكاريزما والشغف. وإلى جانب نجاحاته في تشيلسي وليستر، يتحدث سجل إنزو في السيتي عن نفسه، إذ قاد فريق النخب التابع لأكاديمية السيتي باقتدار، وكان مساهماً رئيساً في موسم الثلاثية التاريخية. واختتم: سنوفر له كل ما يحتاجه لتحقيق النجاح هنا، ونحن جميعاً نتطلع بكثير من الحماس إلى رؤية أثره الإيجابي في المرحلة القادمة من مسيرة النادي.