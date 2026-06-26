ميلان الإيطالي يواصل الإصلاحات الإدارية ويعين كالفيلي رئيساً تنفيذياً

قرر نادي ميلان الإيطالي تعيين ماسيمو كالفيلي رئيسا تنفيذيا له، وذلك في سعيه إلى إعادة ثقافة الفوز في النادي. وخلف كالفيلي «51 عاماً» الرئيس التنفيذي السابق جيورجيو فورلاني، والذي تمت إقالته الشهر الماضي من الملاك الأمريكان للنادي، شركة «ريد بيرد» وذلك في إطار عملية تغييرات واسعة بسبب ما وصفه الملاك بالفشل الذريع في الموسم الماضي.



وقال جيري كاردينالي الإداري في مجموعة «ريد بيرد»: المهمة واضحة، سنلعب للفوز، بدلًا من اللعب لتجنب الخسارة في كل ما يخص ميلان، والأهم من ذلك، على أرض الملعب».

وأضاف: «منظومة ميلان بأكملها ستستفيد من تعيين كالفيلي في هذا المنصب وذلك بسبب رغبته الملحة في إعادة ثقافة الفوز والنتائج الإيجابية للنادي». وسيواصل كالفيلي عمله كرئيس تنفيذي في مجموعة «ريد بيرد» وكذلك الشريك التشغيلي، وهو لاعب تنس سابق وتولى رئاسة رابطة لاعبي التنس المحترفين بين عامي 2020 و2025.



وقضى ميلان معظم فترات الموسم الماضي في المراكز الأولى في ترتيب الدوري الإيطالي وكان منافسا على اللقب، لكن سلسلة حقق فيها الفوز مرتين فقط في آخر ثماني مباريات تسببت في تراجعه إلى المركز الخامس في الجولة الأخيرة من الموسم ليغيب عن بطولة دوري أبطال أوروبا.وأدى ذلك إلى اتخاذ الكثير من القرارات وإقالة الكثير من المسؤولين ومنهم المدرب ماسيمليانو أليجري والذي تم استبداله بالبرتغالي روبن أموريم هذا الشهر.