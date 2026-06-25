نادي ميونيخ 1860 بطل ألمانيا السابق يبدأ إجراءات الإفلاس

أعلن نادي ميونيخ 1860، الفائز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا» عام 1966، بدء إجراءات الإفلاس، في أحدث انتكاسة لهذا النادي العريق الذي هبط إلى دوري الدرجة الرابعة. وأصدر النادي المكنى «الأسود»، بياناً يفيد بتعيين مدير إداري للإشراف على إجراءات الإفلاس.



وذكر ميونيخ 1860 في بيانه أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحصول على صورة شاملة في أسرع وقت ممكن لمراجعة الخطوات التالية واتخاذها بالتعاون مع الإدارة. وكان نادي 1860 ميونيخ في وقت من الأوقات أكبر من غريمه بايرن ميونيخ.



وبخلاف بايرن، كان ميونيخ 1860 عضواً مؤسساً في «بوندسليغا»، وظل فريق «الأسود» في الدرجة الأولى حتى منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، لكنه عانى من مشكلات مالية في السنوات الأخيرة.



ورغم احتلاله المركز الثامن في الدرجة الثالثة الموسم الماضي، هبط قسراً إلى الدرجة الرابعة شبه الاحترافية بسبب نقص السيولة. تأسس عام 1860 كنادٍ متعدد الرياضات، ولم يُضَف إليه قسم كرة القدم إلّا عام 1899.