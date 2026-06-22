مانشستر يونايتد يستحوذ على أرض لملعبه الجديد بسعة 100 ألف متفرج

استحوذ مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم على معظم الأراضي اللازمة لبناء ملعبه الجديد بسعة 100 ألف متفرج، وفق ما أعلن الإثنين نادي «الشياطين الحمر». وأفاد بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة بأنه استحوذ على قطعة أرض مساحتها 25 فداناً «10 هكتارات» بالقرب من ملعبه الحالي «أولد ترافورد». ويُعدّ شراء هذه الأرض خطوة هامة نحو الأمام في خطط النادي لبناء أكبر مجمع رياضي في بريطانيا.



وتعني قطعة الأرض الواقعة على بُعد 350 مترا شمال غرب «أولد ترافورد»، عدم الحاجة إلى الأرض المجاورة المملوكة لشركة فريتلاينر. وكان موقع محطة الشحن القريبة يُمثّل عائقا في السابق.

وقالت كوليت روش، الرئيسة التنفيذية لمشروع تطوير الملعب الجديد يسلّط خبر اليوم الضوء على التقدم الذي نحرزه نحو بناء ملعب جديد عالمي المستوى لمانشستر يونايتد، ويمثّل علامة فارقة في المرحلة التالية من التطوير.



وأضافت: بناء الملعب على مقربة من أولد ترافورد يُتيح لنا الحفاظ على التراث والتقاليد والطقوس التي تمثل أهمية بالغة لجماهيرنا.

وتابعت: كان تأمين الأرض المناسبة لملعبنا الجديد أمرا بالغ الأهمية، والأرض التي حصلنا عليها تُمكّننا من بناء ملعب عالمي المستوى يُخلّد ماضينا ويكون مستعدا لمستقبلنا.



وكشف يونايتد النقاب عن خططه لملعبه الجديد الذي تبلغ تكلفته 2.6 ملياري دولار أميركي، في عام 2025. وسيكون الملعب محور مشروع تطوير شامل يمتد على مساحة 370 فدانا، ويتضمن بناء 15 ألف منزل جديد، وتوفير 48 ألف فرصة عمل محلية و90 ألف فرصة عمل على مستوى البلاد.



ومن المقرر الكشف عن الخطة الرئيسة لتطوير ملعب «أولد ترافورد» في 9 يوليو المقبل. وقال جيم راتكليف، الشريك في ملكية نادي مانشستر يونايتد، إن إعادة بناء ملعب «أولد ترافورد» كان «قرارا بديهيا» بعد شرائه حصة في النادي عام 2024. لعب يونايتد على «أولد ترافورد» لمدة 115 عاما، إلا أن حالة البنية التحتية لهذا الملعب الذي يتسع لـ 74 ألف متفرج تدهورت في السنوات الأخيرة.