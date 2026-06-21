ملقة يعود إلى «لا ليغا» بعد رحلة سقوط استمرت 8 سنوات

عاد ملقة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد غياب دام ثماني سنوات، إثر فوزه خارج أرضه على ألميريا 2-1 في إياب نهائي ملحق الصعود إلى «لا ليغا».

وبعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، نجح فريق المدرب خوان فرانسيسكو فونيس في حسم بطاقة الصعود، عقب مواجهة اتسمت بالإثارة والتوتر حتى صافرة النهاية.

وأكد ملقة عودته إلى مصاف الكبار بفضل هدفي تشوبي في الدقيقة 65 ودافيد لاروبيا بعد ست دقائق، فيما سجل البرازيلي ليو بابتيستاو هدف تقليص الفارق لألميريا في الدقيقة 76.

وشهد اللقاء طرد لاعب من كل فريق خلال الوقت بدل الضائع، وهما البرازيلي تاليس من ألميريا (90+4)، والإيرلندي آرون أوتشوا من ملقة (90+9).

وهبط النادي الأندلسي، الذي شارك في دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2012-2013، من الدرجة الأولى عام 2018، ثم واصل تراجعه بسقوطه إلى الدرجة الثالثة في عام 2023، ليبدأ بعدها رحلة العودة.