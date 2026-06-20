بعمر الـ46 عاماً.. رونالدينيو يعود إلى الملاعب من بوابة الدرجة الثالثة الإيطالية

سيعود النجم البرازيلي رونالدينيو عن اعتزاله بعمر السادسة والأربعين، من أجل الانضمام إلى فريق رافينا المشارك في دوري الدرجة الثالثة الإيطالية لكرة القدم، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع، مؤكداً ما أوردته صحيفة «غازيتا ديلو سبورت».



وأشارت الصحيفة الرياضية الإيطالية إلى أن رونالدينيو، المتواجد في الولايات المتحدة لحضور كأس العالم 2026، سيُقدم رسمياً كلاعب في رافينا خلال حدث في ميامي في 23 يونيو.

وبحسب تصريحات نقلتها «غازيتا ديلو سبورت»، قال الفائز بالكرة الذهبية عام 2005 إنه متحمس من أجل العودة للرقص مع الكرة وكتابة قصة جديدة مع إينياتسيو تشيبرياني «المالك الإيطالي-الأمريكي لرافينا» وكامل عائلته».



وأضاف اللاعب السابق لباريس سان جرمان الفرنسي «2001-2003» وبرشلونة الإسباني «2003-2008» وميلان الإيطالي «2008-2011» «كانت كرة القدم دائماً مصدر سعادة لي، وأريد أن أنقل الروح ذاتها إلى رافينا».



وخاض رونالدينيو، بطل العالم مع البرازيل عام 2002 وصاحب 97 مباراة دولية سجل خلالها 33 هدفاً، مباراته الرسمية الأخيرة في سبتمبر 2015 بقميص نادي فلومينينسي البرازيلي.

لكن نائب رئيس رافينا، أرييدو برايدا، خفف من حماس من كانوا يأملون رؤية رونالدينيو يخوض كامل موسم دوري الدرجة الثالثة، ملمحاً إلى أن هذه الصفقة تحمل طابعاً تسويقياً بالدرجة الأولى.



وقال في تصريح لصحيفة «لابريس» الكندية الرقمية، إنه لاعب ساحر، وسيحصل على رخصة اللعب، إنها صفقة كبيرة بالنسبة لنا. هل سيلعب في سن الـ46 عاماً؟ هذا يعتمد «على قدرته»، لكن لنقل إنه سيحصل على رخصته. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنسا الإيطالية «هل سيلعب؟ سنرى، الأمر ليس مستبعداً. بطل مثله خارج التصنيف ولا عمر له».



وأنهى رافينا الموسم الماضي في المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية لدوري الدرجة الثالثة، وخرج من الملحق على يد ساليرنيتانا، ما حرمه العودة إلى الدرجة الثانية التي غاب عنها منذ عام 2008.