أعنف اعتداء في الملاعب يجبر الشرطة على التدخل.. شاهد الفيديو



شهدت إحدى مباريات كرة القدم في الكاميرون اعتداء يعتبر الأعنف في الملاعب، وذلك خلال مواجهة جمعت بين فريقي فاكو يونايتد وأوبشن سبورتس في إحدى المنافسات المحلية، قبل أن تتحول المباراة إلى حديث الشارع الرياضي بعد انتشار لقطة الاعتداء، والتي أجبرت الشرطة على التدخل.



وأظهرت مقاطع الفيديو هاري ميلتون، حارس مرمى فاكو يونايتد، وهو يندفع بقوة نحو ايمانويل مت، لاعب أوبشن سبورتس، ويوجه له ضربة هوائية عنيفة في الرأس، ما أدى إلى سقوط اللاعب أرضاً وسط صدمة اللاعبين والجماهير.



وبادر حارس المرمى إلى خلع قفازيه مباشرة بعد الواقعة أثناء مغادرته أرضية الملعب، في مشهد فسره كثيرون بأنه كان يدرك حجم المخالفة التي ارتكبها، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه.



ووفقاً لتقارير محلية جرى نقل اللاعب المصاب، على وجه السرعة إلى المستشفى، والذي وصفت حالته بالخطرة، ما زاد من حدة الغضب الجماهيري تجاه الحادثة، التي اعتبرها كثيرون تجاوزاً خطيراً لكل قواعد اللعب النظيف والروح الرياضية.



وأثارت الواقعة موجة استنكار واسعة في الكاميرون، وسط مطالبات بفرض عقوبات قاسية على الحارس، فيما أفادت مصادر محلية بأن الشرطة فتحت تحقيقاً في ملابسات الحادثة بعد تصاعد ردود الفعل الغاضبة، خاصة أن مقطع الفيديو أكد أن حارس المرمى ترك اللعب على الكرة، واستهدف منافسه مباشرة.



وفي الوقت الذي باشرت فيه الجهات الكروية المختصة إجراءاتها التأديبية، يترقب الوسط الرياضي نتائج التحقيقات والقرارات المنتظرة، وسط قلق كبير على الحالة الصحية للاعب الذي تعرض للاعتداء.