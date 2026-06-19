رافينيا يرفض الـ 100 مليون يورو ليبقى في برشلونة



أفادت مصادر مطلعة بأن النجم البرازيلي رافينيا لا يفكر مطلقاً في مغادرة صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة، على الرغم من الاهتمام المتزايد والعروض المغرية التي وصلته من أندية أخرى من بينها نادي خليجي أبدى استعداداً لتقديم عرض مالي ضخم قد تصل قيمته إلى 100 مليون يورو، غير أن اللاعب أعرب عن سعادته البالغة داخل أروقة النادي الكتالوني، مؤكداً عدم اعتزامه مناقشة أي عروض انتقال، سواء في الوقت الراهن أو حتى بعد نهاية منافسات بطولة كأس العالم.



ويأتي هذا التمسك المتبادل في ظل الثقة الكبيرة التي يحظى بها المهاجم البرازيلي من قِبل المدير الفني للفريق هانز فليك، إلى جانب الدعم الجماهيري الواسع الذي يلقاه في كامب نو، وقد ترجم هذا الاستقرار إلى أداء استثنائي لافت خلال موسم 2025-2026، إذ أصبح الركيزة الهجومية الأقوى للفريق بمشاركته في 33 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 21 هدفاً وصنع 7 لزملائه ليصل مجموع مساهمته التهديفية إلى 28 مساهمة.



وتوزع هذا الوهج الرقمي عبر قيادته لخط هجوم البلوغرانا في الدوري الإسباني مسجلا 13 هدفاً و3 تمريرات حاسمة خلال 22 مواجهة، إلى جانب بصمته المؤثرة في دوري أبطال أوروبا بتسجيله 3 أهداف وصناعته لهدفين في 7 مباريات، فضلاً عن توهجه اللامع في كأس السوبر الإسباني بإحرازه 4 أهداف وصناعة هدف، إلى جانب هدف وصناعة آخر في كأس ملك إسبانيا.



وفي الوقت الحالي، يصب رافينيا كامل تركيزه مع منتخب بلاده البرازيل في نهائيات كأس العالم، متطلعاً للعودة فوراً إلى برشلونة عقب انتهاء المونديال لمواصلة مشواره الرياضي مع الفريق، وسط مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق حول إمكانية فتح ملف تجديد عقده مع النادي الكتالوني لتأمين استمراره لسنوات إضافية.