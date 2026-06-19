مانشستر سيتي يحصن جيريمي دوكو 5 مواسم



أكدت مصادر إعلامية مطلعة أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حسم اتفاقاً شفهياً نهائياً مع جناحه البلجيكي الدولي جيريمي دوكو، لتجديد عقده لمدة خمسة مواسم قادمة، لينتهي العقد الجديد في صيف عام 2031. وجاءت هذه الخطوة بطلب مباشر من المدير الفني الجديد إنزو ماريسكا، الذي يرى في النجم البالغ من العمر 24 عاماً عنصراً لا غنى عنه في مشروعه الرياضي طويل الأمد، حيث تضمن الاتفاق زيادة مالية ضخمة في راتبه السنوي تقديراً لإسهاماته الكبيرة، ما دفع اللاعب لرفض عدة عروض مغرية من أندية أوروبية كبرى مفضلاً الاستمرار في ملعب الاتحاد.



وتأتي هذه الخطوة الإدارية مكافأة لدوكو بعد موسم استثنائي قدمه مع الفريق الإنجليزي في موسم 2025–2026، حيث ظهر فيه بنضج تكتيكي لافت ومعدلات بدنية هائلة، إذ شارك النجم البلجيكي في 42 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية، منها 30 مباراة في الدوري الانجليزي، و9 بدوري أبطال أوروبا، و3 في كأس الرابطة، مسجلاً 7 أهداف ومقدماً 8 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى صناعته لـ 63 فرصة محققة للتسجيل، وهي الأرقام التي جسدت قيمته الفنية العالية كأحد أبرز أسلحة الاختراق والسرعة في الكرة الإنجليزية خلال الموسم المنقضي.



وعلى الصعيد الدولي، انطلقت رحلة دوكو في نهائيات كأس العالم 2026 الحالية بآمال عريضة بعد مسيرة تصفيات أوروبية تاريخية أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرى، إلا أن ظهوره المونديالي الأول في دور المجموعات واجه تحديات تكتيكية بالغة الصعوبة؛ فخلال مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره المصري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، شارك دوكو أساسياً لمدة 86 دقيقة، لكنه وقع تحت وطأة رقابة دفاعية صارمة من المدافع المصري المتألق محمد هاني، وفرض كماشة ثنائية وثلاثية من لاعبي الفراعنة حدت من انطلاقاته المعهودة، ما جعله يكتفي بتسديدة واحدة وإكمال مراوغة وحيدة طوال اللقاء، في حين تحولت خطورته إلى عبء بدني على المنافس الذي ارتكب ضده 5 أخطاء لإيقافه.



ومع إغلاق ملف المواجهة الأولى، تترقب الجماهير البلجيكية وعشاق مانشستر سيتي ردة فعل الجناح الشاب في الموعد المونديالي المقبل، حيث تتأهب بلجيكا لخوض مواجهة مفصلية أمام منتخب إيران الأحد، في لقاء يبحث فيه دوكو عن التحرر من القيود التكتيكية وإعادة توهجه المعتاد، قبل العودة إلى مانشستر للتوقيع الرسمي على عقده الجديد فور نهاية الواجب الوطني.