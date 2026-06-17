البرتغالي برناردو سيلفا يوقّع عقداً مع ريال مدريد لعامين



تعاقد ريال مدريد مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا بعقد يمتد لموسمين، وفق ما أعلن نادي العاصمة الإسبانية. وينضم الدولي البرتغالي إلى صفوف «النادي الملكي» في صفقة انتقال حر، بعدما أسدل الستار على مسيرة حافلة استمرت تسعة أعوام مع مانشستر سيتي الإنجليزي عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضي.



وأعلن ريال توصله إلى اتفاق مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا يقضي بانضمامه إلى صفوف الفريق «لمدة موسمين، حتى 30 يونيو 2028». ويشارك سيلفا الذي خاض 109 مباريات مع المنتخب البرتغالي في كأس العالم 2026 المقامة في أميركا.



وخاض سيلفا 459 مباراة بقميص سيتي منذ انضمامه إلى الفريق قادما من موناكو عام 2017 حيث فاز بلقب الدوري الفرنسي إلى جانب قائد فرنسا ونجم ريال كيليان مبابي، سجل خلالها 76 هدفا.



وأحرز اللاعب البرتغالي 15 لقبا كبيرا مع سيتي، من بينها أربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنكليزي الممتاز بين عامي 2021 و2024، بالإضافة إلى الثلاثية التاريخية التي تضمنت الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2023، فضلا عن التتويج بجميع الألقاب المحلية الأربعة خلال موسم 2018-2019.



وبعد فشل ريال مدريد في إحراز أي لقب كبير لموسمين متتاليين، قرر رئيس النادي المعاد انتخابه فلورنتينو بيريس تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا للفريق في وقت سابق من هذا الشهر.