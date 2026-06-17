دبي تبهر قائد ريال مدريد بملعب بادل فريد وسط الأبراج



نشر قائد ريال مدريد الإسباني السابق، داني كارفاخال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام خلال زيارته إلى دبي، أرفقه بتعليق قال فيه: «هذا ما لا أراه إلا عندما أسافر إلى دبي».



ويظهر الفيديو واحداً من أجمل ملاعب البادل في العالم، إذ يبدو كأنه شبه جزيرة صغيرة تمتد وسط المياه، فيما تحيط به الأبراج الشاهقة في قلب دبي، في مشهد يجمع بين الرياضة والطابع العمراني المميز للإمارة.



وحظي المنشور بتفاعل واسع من متابعي اللاعب الإسباني، الذين أشادوا بالإطلالة الفريدة للموقع وبالمعالم الحديثة التي تشتهر بها دبي، والتي جعلتها وجهة مفضلة للرياضيين والمشاهير من مختلف أنحاء العالم.



ويزور كارفاخال دبي لقضاء إجازته بعد موسم طويل مع ريال مدريد، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى نهائيات كأس العالم المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



ويُعد المدافع الإسباني من أبرز الأسماء في صفوف النادي الملكي خلال العقد الأخير، حيث توج بعدد كبير من الألقاب المحلية والقارية، وتولى شارة قيادة الفريق عقب رحيل الكرواتي لوكا مودريتش.



وكتب كارفاخال في تعليقه باللغة الإنجليزية: «This I only see when travelling to Dubai»، أي: «هذا ما لا أراه إلا عندما أسافر إلى دبي».



وفي أكتوبر 2024، تعرض لإصابة خطيرة في أربطة الركبة أبعدته شهوراً طويلة، قبل أن يعود إلى الملاعب في يوليو 2025، لكنه أعلن في مايو 2026 أنه سيغادر ريال مدريد بنهاية الموسم، منهياً مسيرة امتدت 13 عاماً مع النادي.