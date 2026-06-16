ريال مدريد يمدد عقد مدافعه روديغر لموسم إضافي



مدد ريال مدريد عقد مدافعه الألماني أنتونيو روديغر لموسم إضافي وتحديداً حتى عام 2027، وفق ما أعلن الثلاثاء ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم المنصرم.



وقال النادي الملكي في بيان: «اتفق ريال مدريد وأنتونيو روديغر على تمديد عقد لاعبنا، الذي سيبقى في النادي حتى 30 يونيو 2027».



وانضم روديغر، البالغ من العمر 33 عاماً، إلى نادي العاصمة الإسبانية قادماً من تشلسي الإنجليزي عام 2022، بعد أن لعب سابقاً لشتوتغارت الألماني وروما الإيطالي.



وتوج روديغر بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عام 2024 مع ريال مدريد، وكأس ملك إسبانيا عام 2023.



وبعد فشل الفريق في الفوز بالألقاب الكبرى لموسمين متتاليين، عيّن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس بعد إعادة انتخابه البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً للفريق في وقت سابق من هذا الشهر.



وأعلن النادي الملكي الإثنين عن ضم الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريا من تشلسي. كما ارتبط البرتغالي برناردو سيلفا والهولندي دنزل دومفريس بانتقال محتمل إلى صفوف ريال الذي من المقرر أن يوقع مع الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول الإنجليزي في نهاية عقده في ملعب «أنفيلد».