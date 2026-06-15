ريال مدريد يقترب من ضم كوكوريا بعد كأس العالم

توصل ريال مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى اتفاق مع تشلسي الإنجليزي لضم المدافع الدولي مارك كوكوريا بعد انتهاء كأس العالم، بصفقة تبلغ قيمتها 63 مليون دولار، وفق ما أفادت تقارير إعلامية الأحد.

وانضم الظهير الأيسر، البالغ من العمر 27 عاماً، إلى تشلسي قادماً من برايتون عام 2022، بعد تدرجه في أكاديمية برشلونة بطل الدوري الإسباني، وانتقاله لاحقاً إلى خيتافي.

وعيّن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو، البالغ من العمر 63 عاماً، مدرباً للفريق هذا الأسبوع، بعدما سبق له الإشراف على النادي الملكي بين عامي 2010 و2013، وذلك بعد إعادة انتخاب بيريز في وقت سابق هذا الشهر، عقب موسمين من دون تحقيق أي لقب كبير.

ويستعد النادي الملكي لضم الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول الإنجليزي، عند انتهاء عقده مع «الريدز»، كما نقلت التقارير إمكانية التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا غير المرتبط بأي نادٍ، والهولندي دينزل دومفريس من إنتر الإيطالي.

واحتل تشلسي المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بعد نتائج مخيبة للآمال، وانتقد كوكوريا قرار إقالة المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا في يناير.

وأحرز كوكوريا، الذي كان يتبقى عامان في عقده بملعب «ستامفورد بريدج»، مع «البلوز» كأس العالم للأندية ومسابقة كونفرنس ليغ عام 2025.

من ناحيته، أعرب مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، الذي سُئل عن كوكوريا، عن قناعته بأن الإعلان عن انتقال محتمل لا يمكن أن يشتت تركيز لاعبه.

وقال: «أعرف هؤلاء اللاعبين جيداً، وأدرك مدى التزامهم. مررنا بالفعل بمواقف مماثلة خلال كأس أوروبا وتعاملنا معها بشكل طبيعي للغاية».

وأضاف: «لن يقوم أحد بأي شيء من شأنه أن يضر بالمجموعة. وإذا كان ذلك خبراً جيداً لكوكوريا، فنحن سعداء من أجله. إنه أمر جيد للاعب وللفريق».

وتابع: «بالنسبة لإسبانيا، كان كوكوريا دائماً خياراً قائماً عن قناعة. ليس فقط منذ كأس أوروبا. إنه معي منذ أن كان في السابعة عشرة من عمره، وأعلم جيداً مدى قدرته على التعامل مع الضغط. إنه حاضر دائماً عندما نحتاج إليه. إنه عنصر موثوق. بالنسبة لإسبانيا، يمكن أن يكون أحد أفضل الأظهرة اليسرى في العالم».



