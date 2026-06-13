الدوري الأمريكي يطارد اسماً عالمياً جديداً بعد ميسي

يواصل الدوري الأمريكي لكرة القدم محاولاته لاستقطاب المزيد من الأسماء العالمية، بعدما دخل البولندي روبرت ليفاندوفسكي دائرة اهتمامات نادي شيكاغو فاير، ليصبح أحد النجوم المرشحين لخوض تجربة جديدة في الولايات المتحدة بعد انتقال ليونيل ميسي إلى المسابقة.

وذكرت صحيفة «ذا أتلتيك» أن ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 37 عاماً، يزور مدينة شيكاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ظل استمرار المفاوضات مع نادي شيكاغو فاير، دون أن يحسم اللاعب قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة بعد رحيله عن برشلونة.

ويطلع المهاجم البولندي خلال زيارته على منشآت النادي التدريبية الجديدة، إلى جانب التعرف على المدينة، في الوقت الذي يدرس فيه العروض المقدمة إليه، ومن بينها عرض شيكاغو فاير، إلى جانب اهتمام من أندية الدوري السعودي.

وأكد غريغ برهالتر، المدير الرياضي والمدرب لفريق شيكاغو فاير، رغبة النادي في استقطاب لاعبين من المستوى العالمي، مشيراً إلى أن التعاقد مع لاعب بقيمة ليفاندوفسكي سيكون إضافة كبيرة ليس فقط للفريق، ولكن للدوري الأمريكي بشكل عام، معتبراً أنه يأتي ضمن فئة اللاعبين الكبار مثل ميسي.

ورغم تقدمه في العمر، حافظ ليفاندوفسكي على أرقامه التهديفية خلال موسمه الأخير مع برشلونة، بعدما سجل 14 هدفاً خلال 31 مباراة في الدوري الإسباني، رغم مشاركته أساسياً في 17 مواجهة فقط، كما أحرز 4 أهداف في 11 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

وأنهى ليفاندوفسكي تجربته مع برشلونة بعدما سجل 120 هدفاً خلال 197 مباراة منذ انضمامه قادماً من بايرن ميونخ في صيف 2022، فيما يملك سجلاً دولياً كبيراً مع منتخب بولندا برصيد 89 هدفاً في 167 مباراة، رغم فشل منتخب بلاده في التأهل إلى كأس العالم بعد الخسارة أمام السويد في الملحق خلال مارس الماضي.

ويأتي اهتمام شيكاغو فاير بضم ليفاندوفسكي ضمن موجة انتقال النجوم الكبار إلى الدوري الأمريكي، التي بدأت مع ميسي، وامتدت بانضمام أسماء مثل ماركو رويس، هوغو لوريس، توماس مولر، ويلفريد زاها، سون هيونغ مين، رودريغو دي بول، جيمس رودريغيز، تيمو فيرنر وأنطوان غريزمان.

ويحتل شيكاغو فاير المركز الثالث في القسم الشرقي بالدوري الأمريكي، ويمتلك أحد أبرز مهاجمي المسابقة، البلجيكي هوغو كويبرز، متصدر ترتيب الهدافين بـ 13 هدفاً، لكن وصول ليفاندوفسكي قد يمنح الفريق خياراً هجومياً جديداً بالاعتماد على الثنائي معاً في الخط الأمامي.

ويسعى النادي الأمريكي للاستفادة من الصفقات الكبرى لزيادة شعبيته وجذب الجماهير، بالتزامن مع استعداداته لافتتاح ملعبه الجديد في منطقة ساوث لوب بمدينة شيكاغو عام 2028.