تعديل عقوبة شد الشعر من الطرد إلى البطاقة الصفراء بالدوري الانجليزي

سيتمكن حكام الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من إنذار اللاعبين بدلا من طردهم في حال قيامهم بشد الشعر، وذلك بعد تعديل قوانين اللعبة لموسم 2026-2027. في الموسم الماضي، تلقى كل من الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس مدافع مانشستر يونايتد، ومايكل كين من إيفرتون ودان بالارد من سندرلاند، بطاقات حمراء بسبب قيامهم بشد شعر أحد المنافسين.



وصف مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، طرد مارتينيس لشده شعر دومينيك كالفيرت-لوين مهاجم ليدز، بأنه من «أسوأ القرارات» التي رآها في حياته. كان يُنظر إلى هذه المخالفة سابقا على أنها سلوك عنيف، ولكن تم تعديلها الآن بحيث يُمكن اعتبار شد الشعر «من دون استخدام قوة مفرطة أو عنف مفرط» مخالفة تستوجب بطاقة صفراء.



كما جاء في البيان الصادر عن الدوري الممتاز: سيتم رفع البطاقة الحمراء عند ارتكاب فعل واضح ومتعمد لشد شعر الخصم بقوة مفرطة أو عنف مفرط أما إذا اعتُبر الفعل غير مفرط القوة أو العنف، فسيتم رفع البطاقة الصفراء.

وأعلن الدوري الإنجليزي الممتاز، عن نقاط تحكيمية جديدة يجب التركيز عليها في الموسم الجديد، وذلك بعد مناقشات مع المجموعة الاستشارية لتحسين اللعبة.