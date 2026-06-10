بيريز يهدي قميص ريال مدريد إلى بابا الفاتيكان (فيديو)

اجتمع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، مع بابا الفاتيكان البابا ليو، في لقاء شهد تقديم هدية خاصة من النادي الإسباني إلى رأس الكنيسة الكاثوليكية.

وقدم بيريز خلال اللقاء قميصًا رسميًا لريال مدريد إلى البابا ليو، حمل اسمه ورقم 1، في هدية خاصة من رئيس النادي الإسباني.

وانتشرت صور ولقطات الفيديو الخاصة باللقاء عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير من جماهير كرة القدم، بعدما ظهر البابا وهو يتسلم قميص ريال مدريد.

وحظيت الهدية باهتمام كبير بين مشجعي النادي الملكي، خاصة أن القمصان التي تقدم في مثل هذه المناسبات تتحول عادة إلى قطع رمزية ترتبط بلحظات خاصة في تاريخ الأندية.

ويواصل ريال مدريد استخدام حضوره العالمي خارج حدود الملاعب، من خلال لقاءات ومبادرات تجمع الرياضة بشخصيات بارزة في مختلف المجالات.