إنييستا يختار دبي لإطلاق خامس أكاديمياته الكروية عالمياً (فيديو)

أعلن نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق أندريس إنييستا إطلاق أكاديمية جديدة لكرة القدم في دبي تحت اسم «إنييستا أكاديمي»، على أن تبدأ نشاطها في الأول من سبتمبر المقبل، لتصبح خامس أكاديمية تحمل اسمه بعد فروعه في اليابان وإسبانيا والكويت ومصر.

وقال إنييستا، خلال حفل الإعلان عن المشروع صباح اليوم في دبي، إن الأكاديمية ستعتمد منهجية عالمية في التدريب الرياضي، مع التركيز على تطوير المواهب وفق أحدث الأساليب الفنية والتقنية المعتمدة في كرة القدم الحديثة.

وأشار اللاعب الإسباني السابق إلى أن دبي تمثل بيئة جاذبة للاستثمار الرياضي، مؤكداً امتلاكه تصوراً واضحاً حول آليات عمل الأكاديميات الرياضية في الإمارة بفضل إقامته فيها لأكثر من ثلاث سنوات.

وأضاف: «لدي فكرة جيدة عن عمل الأكاديميات في دبي، وأثق في نجاح مشروعنا وتطبيق أحدث الأساليب التدريبية. نعرف ماذا نفعل وإلى أين نتجه».

وأكد إنييستا أنه وعائلته سعداء بالإقامة في دبي، مشيراً إلى أن الأكاديمية تخطط للتوسع عبر افتتاح فروع متعددة في مختلف مناطق الإمارة، مع الحفاظ على أولوية جودة التدريب وإعداد اللاعبين.

وتأتي الخطوة في إطار تنامي الاستثمارات الرياضية في دبي واستقطابها أسماء عالمية لتطوير قطاع الأكاديميات الرياضية وصقل المواهب الناشئة.