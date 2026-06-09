ريال مدريد يعلن رسمياً رحيل أربيلوا

في خطوة متوقعة بعدما أعلن ألفارو أربيلوا نفسه الشهر الماضي انتهاء العلاقة بين الطرفين، أكد ريال مدريد الإسباني رسمياً، الثلاثاء، رحيل من أشرف على الفريق منذ يناير بعد التخلي عن شابي ألونسو.



وقال النادي الملكي: توصل نادي ريال مدريد وألفارو أربيلوا إلى اتفاق لإنهاء مهمته مدرباً للفريق الأول، مضيفاً: يعرب ريال مدريد عن بالغ امتنانه لألفارو أربيلوا الذي أظهر طوال مسيرته في النادي، منذ انضمامه إلى أكاديميته، ولاء والتزاما واحترافية على الدوام. وتمنى لألفارو أربيلوا ولكامل عائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم.



وفي مايو، أكد أربيلوا أنه سيترك منصبه كمدرب لريال في نهاية موسم مخيب عجز خلاله النادي الملكي عن إحراز أي لقب.

ورداً على سؤال حول صحة ما يشاع عن عدم استمراره مع ريال الموسم المقبل، وسط تقارير تتحدث عن عودة المدرب المخضرم البرتغالي جوزيه مورينيو إلى نادي العاصمة، أجاب أربيلوا: نعم، مضيفاً قبل المرحلة الختامية للدوري المحلي آمل في أن يكون مجرد وداع موقت. ريال مدريد هو بيتي منذ عشرين عاماً، في مناصب مختلفة.



وتمت ترقية أربيلوا من الفريق الرديف إلى الأول بعد إقالة شابي ألونسو مطلع يناير الماضي، لكن المشوار كان مخيباً لأن النادي الملكي خرج من الموسم خالي الوفاض إن كان محلياً أو قارياً.

وشهدت فترته القصيرة كمدرب مؤقت خروج ريال من ثمن نهائي كأس إسبانيا أمام ألباسيتي «درجة ثانية»، إضافة إلى عدة هزائم مؤلمة في الدوري أمام خيتافي وأوساسونا ومايوركا، أنهت آمال ريال في منافسة برشلونة على اللقب.



وكان مشواره أفضل بعض الشيء في دوري أبطال أوروبا، حيث ودّع ريال المسابقة بصعوبة من ربع النهائي أمام بايرن ميونيخ الألماني، بعد إقصاء مانشستر سيتي الإنكليزي وبنفيكا البرتغالي في الدورين السابقين.