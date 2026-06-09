طيران الإمارات وريال مدريد يمددان شراكتهما التاريخية حتى 2031

أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن تجديد شراكتها الاستراتيجية مع نادي ريال مدريد، أحد فرق كرة القدم الأنجح والأكثر قيمة في العالم، حتى عام 2031، في خطوة تعزز واحدة من أبرز اتفاقيات الرعاية الرياضية العالمية، وترسخ علاقة ممتدة بين الجانبين لما يقارب عقدين من الزمن.

وترتبط طيران الإمارات بشراكة مع ريال مدريد منذ عام 2011، قبل أن تتعزز هذه العلاقة في عام 2013 عندما أصبحت الناقلة الراعي الرئيسي لقمصان النادي. وبموجب الاتفاقية الجديدة ستواصل طيران الإمارات دورها راعياً رئيسياً وناقلاً جوياً رسمياً لفريقي الرجال والسيدات، مع استمرار ظهور علامتها التجارية على قمصان المباريات وملابس التدريب، وأزياء الأجهزة الفنية والإدارية في مختلف البطولات الرئيسية، بما في ذلك الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

ويمثل تجديد الرعاية محطة تاريخية للطرفين، إذ تصبح الشراكة بينهما أطول اتفاقية رعاية قمصان في تاريخ الدوري الإسباني، كما تشمل الاتفاقية الجديدة حضوراً واسعاً للعلامة التجارية لطيران الإمارات في مختلف مرافق ملعب سانتياغو برنابيو، وإمكانية الوصول إلى مرافق التدريب التابعة للنادي، إضافة إلى صالة طيران الإمارات الحصرية داخل الملعب، والتي توفر تجربة ضيافة مميزة لعملاء الناقلة وشركائها التجاريين.

ويمتد التعاون كذلك إلى فرق الفئات السنية التابعة لريال مدريد، دعماً لتطوير المواهب الشابة، وترسيخاً لالتزام طيران الإمارات بالمساهمة في مستقبل اللعبة وتنمية أجيالها القادمة.

وتعزز الاتفاقية الجديدة أيضاً حضور طيران الإمارات في عالم كرة السلة، من خلال توقيع اتفاقية متعددة السنوات تصبح بموجبها الناقلة الراعي الرئيسي الرسمي لنادي ريال مدريد لكرة السلة حتى عام 2031.

وقال بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس، للتسويق والعلامة التجارية والاتصالات المشتركة في طيران الإمارات: «تتمتع طيران الإمارات بتاريخ حافل في دعم كرة القدم، وتعزيز حضورها العالمي، والتواصل مع ملايين المشجعين حول العالم، من خلال الشغف المشترك بهذه الرياضة. وتمثل شراكتنا مع ريال مدريد تجسيداً لهذا الالتزام، حيث نجحنا على مدى سنوات في تقريب الجماهير من اللعبة التي يعشقونها، وإتاحة تجارب استثنائية، تترك أثراً دائماً في ذاكرتهم، إلى جانب الإسهام في إلهام الجيل المقبل من المشجعين واللاعبين».

وأضاف: «مع تطور علاقتنا مع ريال مدريد شهد حضور طيران الإمارات في إسبانيا نمواً متواصلاً، فمنذ إطلاق أولى رحلاتنا إلى مدريد عام 2010 واصلنا توسيع عملياتنا في إسبانيا، من خلال تشغيل 5 رحلات يومية إلى مدريد وبرشلونة، وربط المزيد من المدن بشبكتنا العالمية عبر دبي، فضلاً عن تقديم أحدث منتجات وتجارب السفر، التي توفرها طيران الإمارات للمسافرين من وإلى إسبانيا، بما يعكس التزامنا طويل الأمد بهذا السوق الحيوي».

من جانبه سلط فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الضوء على أهمية هذه الشراكة، قائلاً: «تجسد هذه الشراكة عمق العلاقة المتميزة، التي رسخناها على مدى سنوات طويلة، والتي قامت على الثقة المتبادلة والطموح المشترك والسعي الدائم نحو التميز. وقد تعاوننا معاً خلال مرحلة تعد من أكثر المراحل نجاحاً وإنجازاً في تاريخ ريال مدريد، ونتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة المتميزة، والبناء على ما حققناه معاً من نجاحات، واستكشاف آفاق جديدة تعزز هذا التعاون الراسخ في السنوات المقبلة».

وعلى مدار 15 عاماً جمعت طيران الإمارات وريال مدريد رؤية مشتركة، تقوم على السعي الدائم نحو التميز، سواء على أرض الملعب أو في الأجواء. وخلال هذه المسيرة عمل الجانبان على تقريب الجماهير من قلب الحدث الرياضي، وإثراء تجربتهم بطرق مبتكرة ومميزة.

وجسدت طيران الإمارات دعمها للنادي عبر السنوات من خلال عدد من التصاميم الخاصة التي زينت طائراتها الإيرباص A380، وحملت صور نجوم الفريق الأول، إلى جانب طلاء كامل لطائرة البوينج 777 المخصصة للرحلات العارضة بين مدريد وجدة خلال بطولة كأس السوبر الإسباني. كما تعاونت العلامتان العالميتان في تقديم تجارب حصرية لا تقدر بثمن للمشجعين، شملت لقاءات مباشرة مع اللاعبين، وفعاليات خاصة أيام المباريات، ومسابقات أتاحت لعشاق النادي فرصة حضور المباريات والاقتراب أكثر من فريقهم المفضل.

التزام راسخ بدعم كرة القدم

يتجسد التزام طيران الإمارات بدعم كرة القدم من خلال شبكة واسعة من الشراكات طويلة الأمد مع عدد من أعرق أندية اللعبة، وأكثرها جماهيرية على مستوى العالم. ويظهر شعار الناقلة على قمصان أندية أرسنال، وإيه سي ميلان، وريال مدريد، وبنفيكا، وأولمبيك ليون، كما تعد طيران الإمارات شريكاً بلاتينياً للفريق الأول لنادي بايرن ميونيخ الألماني.

وتحمل الناقلة أيضاً حقوق تسمية ورعاية كأس الاتحاد الإنجليزي منذ ما يقارب عقداً من الزمن، فيما تواصل دعم دوري المحترفين الإماراتي، الذي يضم 14 نادياً يتنافسون على اللقب المحلي.

وتُعد محفظة الرعايات التابعة لطيران الإمارات الأكبر بين جميع شركات الطيران في العالم، حيث تمتد لتشمل أكثر الرياضات شعبية ومتابعة على مستوى العالم، بما في ذلك كرة القدم والتنس والرجبي وكرة السلة والإبحار الشراعي وسباقات الدراجات الهوائية والجولف وسباقات الخيل والكريكيت وكرة القدم الأسترالية. ومن خلال هذه الشراكات العالمية، تواصل طيران الإمارات تقريب الجماهير من الرياضات والأندية والبطولات التي يفضلونها.

أثر يتجاوز حدود الرياضة

وتسخّر طيران الإمارات قوة الرياضة لإحداث أثر إيجابي في المجتمعات التي تخدمها حول العالم، ففي عام 2025 أطلقت الناقلة مبادرة سلسلة «طيران الإمارات سيغنتشر»، والتي تضمنت مزاداً خيرياً لمجموعة حصرية من قمصان كرة القدم الموقعة من لاعبي عدد من أشهر الأندية العالمية، من بينها ريال مدريد، وإيه سي ميلان، وأرسنال، وبنفيكا، وبايرن ميونيخ، وتم تخصيص كامل عائدات المبادرة لصالح مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، الذراع الإنسانية غير الربحية التابعة للناقلة، أو لصالح المؤسسات الخيرية التي تدعمها الأندية المشاركة،

كما تواصل طيران الإمارات دعم المجتمعات، من خلال إتاحة فرص حضور المباريات، وتنظيم جولات حصرية خلف الكواليس في الملاعب، وتوفير فرص للشباب للقاء اللاعبين، والاستفادة من تجارب تفاعلية مميزة معهم، بما يخلق لحظات استثنائية لا تُنسى تسهم في إلهام الجيل القادم من عشاق كرة القدم، وتعزيز ارتباطهم بالرياضة.