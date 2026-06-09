ريفيرا أسطورة ميلان: الكرة اليوم.. تمريرات للخلف ونفوذ متزايد للوكلاء

وجه أسطورة ميلان والمنتخب الإيطالي السابق جياني ريفيرا انتقادات لاذعة لكرة القدم الحديثة، معتبراً أنها فقدت جزءاً من روحها الأصلية، بسبب كثرة التمريرات الخلفية وتزايد نفوذ الوكلاء في اللعبة.

وقال ريفيرا، في تصريحات لصحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت»، على هامش حديثه عن حضوره المرتقب لمباراة المكسيك ضد جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم على ملعب أزتيكا: «كرة القدم اليوم، عبارة عن الكثير من التمريرات الخلفية، والكثير من السلطة الممنوحة للوكلاء».

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ريفيرا سيحضر المباراة الافتتاحية بدعوة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، في الملعب نفسه الذي احتضن واحدة من أشهر مباريات المونديال التاريخية بين إيطاليا وألمانيا عام 1970، وانتهت بفوز إيطاليا 4-3، وهي المواجهة التي ما زال يتحدث عنها حتى اليوم.

ويستعيد ريفيرا ذكريات تلك المباراة قائلاً: «عندما كانت النتيجة 3-3، قلت لألبرتوسي، سأهتم بالأمر، وأردت أن أذهب مباشرة نحو المرمى وأتجاوز الجميع، ولكنني لم أكن لأفعل ذلك اليوم».

ويصف النجم الإيطالي أسلوب اللعب الحالي بأنه مختلف تماماً عن الماضي، بقوله: «كنا نلعب كرة مباشرة أكثر، أما اليوم فستجد التمريرات متكررة، وكأن كل شيء يدور في حلقة واحدة. الكرة كانت تُلعب بروح مختلفة».

كما توقف ريفيرا عند قضية تطور منظومة كرة القدم، منتقداً ما وصفه بـ«التأثير المفرط للوكلاء»، قائلاً: «الوكلاء يتحكمون في مسارات اللاعبين على حساب تطوير المواهب الشابة داخل الأندية، والتي لم تعد بدورها تؤمن بما كانت تفعله سابقاً في تطوير اللاعبين، وهناك الكثير من المواهب تُهدر بسبب التكاليف والضغوط، وبعض العائلات لم تعد قادرة على الاستمرار في هذا الطريق».

وفي حديثه عن فترة ما بعد جيله الذهبي، شدد ريفيرا على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية داخل اللعبة، معتبراً أن كرة القدم فقدت جزءاً من هويتها مقارنة بعقود سابقة، حين كان اللاعبون يصنعون الفارق بشكل مباشر داخل الملعب.

وختم حديثه بالإشارة إلى الحديث الدائر حول الانتخابات في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، مؤكداً دعمه لأحد المرشحين، ومشدداً على أهمية إعادة التركيز على تطوير الكرة الإيطالية والاهتمام بالمنتخبات الوطنية والناشئين.

واختتمت الصحيفة مؤكدة أنه رغم مرور أكثر من نصف قرن على لحظاته التاريخية، لا يزال ريفيرا يعتبر ملعب أزتيكا رمزاً خالداً في ذاكرة كرة القدم، حيث يلتقي الماضي الأسطوري بالحاضر المليء بالتحولات.