الفرنسي إبراهيم كوناتي يوقع مع ريال مدريد حتى 2030

وقع مدافع ليفربول الإنجليزي السابق، الفرنسي إبراهيم كوناتي، عقداً مع ريال مدريد الإسباني حتى 2030، وفق ما علمت وكالة فرانس برس، الاثنين، من مصدر مطلع على المفاوضات.

وسيكون ابن الـ27 عاماً، الذي وصل هذا الشهر إلى نهاية عقده مع ليفربول بعدما دافع عن ألوانه طوال خمسة أعوام، أولى الصفقات التي وعد بها رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، المعاد انتخابه الأحد حتى عام 2030، بانتظار التوقيع المتوقع مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأفاد المصدر بأن الإعلان الرسمي عن توقيع كوناتي مع العملاق الإسباني سيكون الثلاثاء، لينضم إلى مواطنيه كيليان مبابي وأوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا وفيرلان ميندي.

ويتواجد كوناتي حالياً مع المنتخب الفرنسي، حيث يستعد لخوض مونديال 2026 المقرر في أمريكا الشمالية اعتباراً من الخميس.

وسيكون ريال مدريد النادي الرابع الذي يدافع كوناتي عن ألوانه، بعد سوشو الفرنسي ولايبزيغ الألماني وليفربول، الذي انضم إليه قبل خمسة أعوام قبل الرحيل بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق لتمديد العقد.

وقال الدولي الفرنسي في أبريل الماضي إنه واثق من التوصل إلى اتفاق مع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن أي نتيجة، ليصبح ثالث لاعب بارز يغادر «أنفيلد» في صفقة انتقال حر بعد المصري محمد صلاح والاسكتلندي أندي روبرتسون.

وكان كوناتي عنصراً أساسياً في تشكيلة ليفربول التي أحرزت لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024-2025.

كما توج بكأس الرابطة مرتين وبكأس إنجلترا مرة واحدة خلال فترة وجوده في «أنفيلد»، فيما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد عام 2022.

لكن مستواه تراجع بشكل ملحوظ في بداية الموسم المنصرم، خلال فترة صعبة للفريق الأحمر الذي خاض بقميصه 183 مباراة في مختلف المسابقات.

وأُقيل المدرب الهولندي أرنه سلوت بعدما أنهى ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس، بفارق 25 نقطة عن البطل أرسنال.

وارتبط كوناتي، المولود في العاصمة الفرنسية، بالانتقال أيضاً إلى باريس سان جيرمان، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً.

وفي الرابع من الشهر الحالي، وخلال حملته الانتخابية أمام منافسه إنريكي ريكيلمي، أفاد فلورنتينو بيريز بأن كوناتي ومورينيو سيكونان أولى صفقاته في حال عودته لرئاسة ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يعلن ريال مدريد قريباً التعاقد مع مورينيو، الذي سيعود إلى النادي الملكي بعد 13 عاماً على رحيله عام 2013، على أمل إنعاش الفريق الذي خرج خالي الوفاض للموسم الثاني توالياً.

وتولى مورينيو تدريب ريال مدريد للمرة الأولى عام 2010، وقضى ثلاثة مواسم أحرز خلالها لقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسبانية.