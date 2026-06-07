بيريز يحافظ على مقعد رئاسة ريال مدريد حتى 2030

حافظ فلورنتينو بيريز على مقعد رئاسة نادي ريال مدريد الإسباني لولاية جديدة تمتد حتى عام 2030، بعدما حسم سباق الانتخابات أمام منافسه إنريكي ريكيلمي، ليبقى على رأس إدارة الميرنغي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وكشف برنامج «الشيرينغيتو» الإسباني أن بيريز تفوق في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت الأحد، بعدما حصل على 64.1% من أصوات الأعضاء، مقابل 35.9% لمنافسه ريكيلمي.

وشهدت انتخابات ريال مدريد منافسة على منصب الرئيس للمرة الأولى منذ 20 عامًا، بعدما دخل ريكيلمي السباق أمام بيريز، الذي اعتاد خلال السنوات الماضية الاستمرار في منصبه دون منافسة انتخابية مباشرة.