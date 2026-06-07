سقوط مفاجئ لإريكسن يلغي مباراة الدنمارك وأوكرانيا



سقط النجم الدنماركي كريستيان إريكسن على أرض الملعب خلال ودية منتخب بلاده أمام أوكرانيا، الأحد، ليقرر الحكم إلغاء اللقاء بعد تدخل الطاقم الطبي للاطمئنان على اللاعب.



وأكد الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، في بيان نقلته صحيفة «ذا أتلتيك»، أن إريكسن واعٍ و«في حالة جيدة»، بعد الواقعة التي شهدها ملعب أودنسه في الدنمارك.



وتوقفت المباراة عند حلول الـ65 من الشوط الثاني، بعدما سقط لاعب الوسط البالغ من العمر 34 عاماً، والذي يلعب حالياً في صفوف فولفسبورغ الألماني، على الأرض عقب ظهوره ممسكاً بصدره.



وأعلن الاتحاد الدنماركي إلغاء المباراة رسمياً عقب الواقعة، عندما كانت الدنمارك متقدمة على أوكرانيا بنتيجة 2-1، في لقاء بدأه إريكسن ضمن التشكيلة الأساسية.



واستعادت الواقعة ذكرى سقوط إريكسن بقميص منتخب الدنمارك خلال بطولة أمم أوروبا في يونيو 2021، أثناء مباراة فريقه الافتتاحية أمام فنلندا.



وتلقى إريكسن وقتها علاجاً طارئاً داخل الملعب لمدة 13 دقيقة، بعدما تعرض لتوقف في القلب، قبل أن ينجح الأطباء في إنعاشه باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية.



وقرر الأطباء بعد خضوع اللاعب لفحوصات قلبية مختلفة تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، وهو الإجراء الذي سمح له بالعودة إلى ممارسة كرة القدم بعد فترة من التعافي.



واستأنف إريكسن مسيرته بعد ستة أشهر مع نادي برينتفورد الإنجليزي، قبل أن يقضي ثلاثة مواسم مع مانشستر يونايتد، ثم ينتقل إلى فولفسبورغ في الصيف الماضي.