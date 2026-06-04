كوناتي هدية بيريز لجماهير ريال مدريد قبل الانتخابات

اقترب المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي من الانتقال إلى ريال مدريد، بعدما أعلن فلورنتينو بيريز رغبته في حسم الصفقة حال استمراره رئيسًا للنادي الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن بيريز أكد أن كوناتي سيكون لاعبًا في ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، إذا نجح في انتخابات رئاسة النادي، المقرر إقامتها يوم 7 يونيو.

وقال بيريز في تصريحات نقلتها الصحيفة: «أستطيع التأكيد أنه إذا بقيت رئيسًا لريال مدريد، فإن كوناتي، أحد أفضل المدافعين في العالم، سيلعب معنا بداية من الموسم المقبل، ولن يكون المدافع الوحيد الذي سينضم إلينا».

وأضاف رئيس ريال مدريد أنه يسعى لجلب المزيد من الأسماء الكبيرة إلى ملعب سانتياغو برنابيو، مؤكدًا أن اللاعبين الكبار يرغبون دائمًا في ارتداء قميص النادي.

وينتهي عقد كوناتي، البالغ من العمر 27 عامًا، مع ليفربول بنهاية يونيو، ليصبح انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد في صفقة مجانية.

وكان ريال مدريد قد درس التعاقد مع المدافع الفرنسي في وقت سابق، قبل أن يتراجع عن الفكرة بنهاية العام الماضي، ثم عاد للاهتمام بالصفقة بسبب حاجة الفريق لدعم مركز قلب الدفاع.

وغاب البرازيلي إيدير ميليتاو خلال الفترة الماضية بسبب إصابة في أوتار الركبة، في الوقت الذي يبحث فيه ريال مدريد عن تعزيز خط الدفاع مع اقتراب نهاية عقد النمساوي ديفيد ألابا.

وأشارت «ذا أتلتيك» إلى أن المدرب المنتظر جوزيه مورينيو ركز على ضرورة ضم مدافع جديد، رغم أن ريال مدريد كان يستهدف بالفعل تعزيز هذا المركز قبل بدء المفاوضات معه.

وكان كوناتي قد دخل في مفاوضات طويلة مع ليفربول لتجديد عقده منذ أكتوبر 2024، وأكد في أبريل الماضي أنه كان قريبًا من التوصل لاتفاق، لكن الطرفين لم ينجحا في حسم الملف.

ووجه كوناتي رسالة وداع إلى جماهير ليفربول، أعرب خلالها عن حزنه لعدم حصوله على فرصة توديعهم في مباراته الأخيرة، موضحًا أنه لم يكن يعلم وقتها أنها ستكون المرة الأخيرة التي يرتدي فيها قميص الفريق.

وانضم كوناتي إلى ليفربول قادمًا من لايبزيغ عام 2021، بعدما دفع النادي الإنجليزي قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 35 مليون جنيه إسترليني، وخاض 183 مباراة مع الفريق، وأصبح عنصرًا أساسيًا في الدفاع بجوار فيرجيل فان دايك.

وتأتي صفقة كوناتي ضمن خطة ريال مدريد لتدعيم الدفاع، خاصة بعد خسارة خبرة ألابا، وإصابة ميليتاو، إذ يمتلك اللاعب الفرنسي خبرة كبيرة بعدما تجاوز 100 مباراة في الدوري الإنجليزي، وخاض 27 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، وشارك في 5 مباريات بكأس العالم 2022.

ويواجه ليفربول تغييرات دفاعية، حيث تضم خياراته الحالية فان دايك، وجو غوميز الذي عانى من إصابات عديدة خلال آخر موسمين، وجيوفاني ليوني الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة، بجانب انضمام جيريمي جاكيه من رين في صفقة تبلغ قيمتها 55 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى 5 ملايين كحوافز.

وسيترك رحيل كوناتي فراغًا في دفاع ليفربول، الذي يضم حاليًا فيرجيل فان دايك، إلى جانب جو غوميز الذي غاب كثيرًا بسبب الإصابات خلال آخر موسمين، وجيوفاني ليوني الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي أنهت موسمه مبكرًا.



