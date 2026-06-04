بيريز يمهد لعودة مورينيو حال فوزه برئاسة ريال مدريد

اقترب البرتغالي جوزيه مورينيو من العودة لقيادة ريال مدريد الإسباني من جديد، لكن ترتبط عودته المحتملة بنتيجة انتخابات رئاسة النادي وموقف فلورنتينو بيريز.

ووافق مورينيو على العودة لتدريب ريال مدريد حال فوز بيريز في الانتخابات الرئاسية للنادي يوم الأحد المقبل.

ونشر بيريز مقطع فيديو عبر منصة «إكس» للتلميح إلى إمكانية عودة مورينيو، حيث ظهر المدرب البرتغالي بقميص ريال مدريد، ورد بكلمة «نعم» بشأن العودة المحتملة، مع عبارة مرفقة بالفيديو جاء فيها: «أمامنا الكثير من التاريخ لنصنعه».

وجاء نشر الفيديو بعد ظهور تلفزيوني لرجل الأعمال الإسباني إنريكي ريكيلمي، منافس بيريز في انتخابات رئاسة ريال مدريد، والذي تحدث خلاله عن خططه حال تولي رئاسة النادي.

وكشفت التقارير أن بيريز لم يخف رغبته في إعادة مورينيو لتدريب ريال مدريد، حال فوزه بالانتخابات وحصوله على ولاية ثامنة في رئاسة النادي.

وأشارت تقارير إلى أن مورينيو، المدير الفني الحالي لبنفيكا البرتغالي، وافق على عقد لمدة 3 سنوات مع ريال مدريد، لخلافة ألفارو أربيلوا، الذي تولى المهمة في يناير الماضي بعد رحيل تشابي ألونسو.

ولم يعلن بنفيكا حتى الآن رحيل مورينيو، بينما زادت التوقعات بشأن إمكانية تولي ماركو سيلفا تدريب الفريق البرتغالي، بعدما أعلن مغادرة فولهام عقب نهاية عقده في يونيو.

وقاد مورينيو ريال مدريد في تجربة سابقة استمرت 3 سنوات وانتهت عام 2013، ونجح خلالها في تحقيق لقب الدوري الإسباني عام 2012، إلى جانب التتويج بكأس ملك إسبانيا عام 2011.

ويملك مورينيو مسيرة تدريبية كبيرة، بعدما قاد أندية بورتو وإنتر ميلان وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وروما، وحقق دوري أبطال أوروبا مع بورتو وإنتر، والدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد، ودوري المؤتمر الأوروبي مع روما.

وتولى مورينيو تدريب بنفيكا في سبتمبر 2025، وأنهى الفريق الموسم الحالي في المركز الثالث بالدوري البرتغالي.

وذكرت تقارير أيضًا أن ريكيلمي يرغب في التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، ليكون أول صفقاته حال فوزه برئاسة ريال مدريد.