إيراولا يصل إنجلترا لإنهاء إجراءات توليه تدريب ليفربول

وصل الإسباني أندوني إيراولا إلى إنجلترا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقه مع ليفربول، تمهيدًا لتولي منصب المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة خلفًا لأرني سلوت.

ووصل إيراولا، البالغ من العمر 43 عامًا، إلى مطار جون لينون في ليفربول على متن طائرة خاصة، قبل أن يغادر المطار بعد وقت قصير لاستكمال إجراءات توليه تدريب الفريق.

ووافق إيراولا على توقيع عقد لمدة عامين مع ليفربول لخلافة الهولندي أرني سلوت، الذي رحل عن تدريب الفريق يوم السبت الماضي.

وتحرك ليفربول سريعًا للتعاقد مع إيراولا، بعدما أصبح الهدف الرئيسي لإدارة النادي، خاصة أن عقد المدرب الإسباني انتهى عقب قيادته بورنموث لتحقيق المركز السادس والتأهل لأول مشاركة أوروبية في تاريخ النادي.

وساعدت العلاقة السابقة بين إيراولا وريتشارد هيوز، المدير الرياضي لليفربول، في تسريع المفاوضات، بعدما كان هيوز وراء تعيين المدرب الإسباني في بورنموث قبل 3 سنوات.

ويرغب إيراولا في ضم أفراد جهازه المعاون إلى ليفربول، ومن بينهم مساعداه تومي إلفيك وشاون كوبر، والمحلل توم ويبر، ومدرب اللياقة بابلو دي لا توري.

وارتبط اسما تياغو ألكانتارا وجيمس ميلنر، الذي أعلن اعتزاله مؤخرًا، بالحصول على مناصب تدريبية داخل الجهاز الجديد، لكن القرار النهائي بشأن تشكيل الطاقم الفني سيكون بيد إيراولا.