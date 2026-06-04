نابولي يودع كونتي ويقترب من التعاقد مع أليغري

أنهى نادي نابولي الإيطالي مشوار مدربه أنتونيو كونتي بشكل رسمي، وبدأ التحرك نحو التعاقد مع ماسيميليانو أليغري لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن نابولي، فسخ عقد كونتي وأعضاء جهازه الفني بالتراضي، قبل الموعد الأصلي لنهاية التعاقد.

ووجه النادي الإيطالي الشكر إلى كونتي وجهازه الفني على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيًا لهم التوفيق في خطواتهم المقبلة.

وقاد كونتي نابولي خلال موسمين، نجح خلالهما في التتويج بلقب الدوري الإيطالي عام 2025، وهو اللقب الرابع في تاريخ النادي، كما أنهى الموسم الحالي في المركز الثاني.

وحصد نابولي تحت قيادة كونتي لقب كأس السوبر الإيطالي الأخيرة، لكنه ودع منافسات دوري أبطال أوروبا هذا العام من مرحلة الدوري.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن كونتي يعد مرشحًا لتولي تدريب منتخب إيطاليا، الذي يغيب عن نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الثالثة على التوالي.

وتولى كونتي تدريب منتخب إيطاليا سابقًا خلال الفترة من 2014 حتى 2016، لكن حسم ملف المدير الفني الجديد للمنتخب ينتظر انتخاب رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم 22 يونيو الجاري.

وبدأ نابولي مفاوضات متقدمة مع أليغري لتولي قيادة الفريق، بعد رحيله عن ميلان عقب نهاية الموسم.

وغادر أليغري تدريب ميلان بعد موسم صعب، أنهاه الفريق في المركز الخامس بالدوري الإيطالي، وفشل خلاله في حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام كالياري بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة.