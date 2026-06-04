بطل ألمانيا السابق يهبط إلى الدرجة الرابعة

تعرض نادي ميونخ 1860، أحد الأعضاء المؤسسين للدوري الألماني لكرة القدم، لضربة جديدة بعدما تسببت أزمة مالية في هبوطه إلى دوري الدرجة الرابعة، رغم التاريخ الطويل الذي يملكه في الكرة الألمانية.

وأعرب المستثمر الأردني حسن إسميك عن أسفه لهبوط ميونخ 1860، بطل الدوري الألماني السابق، بعد فشل النادي في الحصول على رخصة المشاركة بدوري الدرجة الثالثة.

وفشل ميونخ 1860 في الالتزام بالمهلة التي حددها الاتحاد الألماني لكرة القدم، بعدما عجز بحسب تقارير عن توفير 2.7 مليون يورو «3.1 مليون دولار»، وهي القيمة المطلوبة للحصول على رخصة الاستمرار في الدرجة الثالثة.

وتسبب ذلك في هبوط النادي إلى دوري الدرجة الرابعة، وهو الأمر الذي تعرض له أيضًا عام 2017 بسبب أزمة مشابهة.

ويملك ميونخ 1860 تاريخًا كبيرًا في الكرة الألمانية، بعدما كان أحد مؤسسي البوندسليغا عام 1963، وحقق لقب الدوري الألماني عام 1966، كما توج بكأس ألمانيا مرتين، ووصل إلى نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1965.

وغاب النادي عن منافسات دوري الدرجة الأولى الألماني منذ عام 2004، بينما يلعب في دوري الدرجة الثالثة منذ 2018، وأنهى الموسم الماضي في المركز الثامن قبل أزمة الترخيص الأخيرة.

وأوضح النادي أن الأزمة جاءت بسبب عدم الوفاء بالتزام تمويلي من جانب المساهم حسن إسميك والشركات التابعة له، بينما أكد رجل الأعمال الأردني عبر منشور على «فيسبوك» أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق رغم تقديمه تنازلات.

وأشار إسميك، الذي بدأ استثماره في ميونخ 1860 عام 2011، إلى وجود مشاكل هيكلية داخل النادي حالت دون الوصول إلى التوازن المالي.

وأكد إسميك ثقته في قدرة ميونخ 1860 على العودة مجددًا إلى المكانة التي يستحقها، مشيرًا إلى أن تاريخ النادي وقيمته أكبر من موسم صعب أو أزمة يمر بها.

وأضاف أن ميونخ 1860 يعتمد على تاريخ طويل وتقاليد كبيرة، إلى جانب جماهيره المتحمسة التي كانت دائمًا أحد أهم مصادر قوته.