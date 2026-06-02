رونالدو نجم مفضل في منزل لامين يامال

خطف النجم الإسباني الشاب لامين يامال الأضواء مجدداً، لكن هذه المرة بعيداً عن المستطيل الأخضر، بعدما كشف جانباً طريفاً من حياة عائلته خلال مقابلة تحدث فيها عن شقيقه الأصغر كين يامال، الذي بات حديث جماهير كرة القدم بسبب ميوله الكروية غير المتوقعة.

وأوضح جناح برشلونة ومنتخب إسبانيا أن شقيقه الصغير حسم بالفعل المنتخب الذي يرغب في تمثيله مستقبلاً، قائلاً بابتسامة: «أعتقد أنه يعرف أنه سيلعب لإسبانيا، ربما لا يعرف تماماً ما هي كأس العالم، لكنه يعرف أنه سيلعب لإسبانيا».

ولكن المفاجأة الكبرى جاءت عندما تحدث يامال عن نجوم كرة القدم المفضلين لدى شقيقه، حيث كشف أن كين يعشق عدداً من لاعبي برشلونة الحاليين، إلى جانب أسماء عالمية بارزة، قائلاً: «إنه معجب بنيمار، وبيدري، ورافينيا، ومعجب بي أيضاً، وبالطبع معجب بكريستيانو رونالدو».

وأثار اعتراف يامال تفاعلاً بين جماهير برشلونة ومتابعي كرة القدم، خاصة أن اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جاء على حساب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، أيقونة النادي الكتالوني وأحد أعظم اللاعبين في تاريخه، ما أعاد إلى الواجهة الجدل التاريخي بين أنصار النجمين.

وعلى صعيد آخر، تحدث يامال عن الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخراً وأثارت مخاوف الجماهير الإسبانية قبل كأس العالم 2026، مؤكداً أنه عاش لحظات صعبة خشية الغياب عن المونديال.

وقال اللاعب: «لم أتعرض من قبل لإصابة في أوتار الركبة بهذا الشكل، وكنت أعلم أن التعافي لن يكون سريعاً، وشعرت بالخوف من أن تكون الإصابة خطيرة أو أن أتعرض لانتكاسة قد تحرمني من المشاركة في كأس العالم».

ورغم تلك المخاوف، جاءت المؤشرات الطبية مطمئنة، إذ يسير تعافي يامال بصورة إيجابية، ليصبح قريباً من قيادة هجوم المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب إسبانيا لخوض منافسات البطولة ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبات أوروغواي والسعودية والرأس الأخضر، وسط آمال كبيرة في مواصلة النتائج القوية والمنافسة على اللقب العالمي.