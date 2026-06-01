رودري يؤجل حسم مستقبله مع مانشستر سيتي لما بعد المونديال

قال لاعب الوسط الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي وصيف الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إنه سينتظر إلى ما بعد كأس العالم لحسم مستقبله، في ظل تقارير تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد رودري مع مانشستر سيتي في عام 2027، وسبق أن أشار اللاعب إلى رغبته في العودة للعب في إسبانيا خلال مرحلة ما من مسيرته.

وبرز اللاعب البالغ 29 عاماً، والحائز على الكرة الذهبية عام 2024، كهدف محتمل لمرشح رئاسة ريال مدريد إنريكي ريكيلمي، الذي يستعد لمنافسة الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز في الانتخابات المقبلة.

وقال رودري للصحافيين في معسكر منتخب إسبانيا الإعدادي لكأس العالم على مشارف مدريد: «أحاول ألا أعطي الشائعات أهمية كبيرة. أعلم أنها جزء من العمل».

وأضاف: «خصوصاً عندما يقترب اللاعب من المرحلة الأخيرة من عقده، يكون من الطبيعي تداول الأسماء».

وتابع: «أنا هادئ جداً، وأعرف تماماً موقفي، وربما لو لم تكن هناك كأس عالم، لكانت الأمور مختلفة الآن».

وانتقل رودري إلى مانشستر سيتي قادماً من أتلتيكو مدريد في 2019، وتوج مع النادي الإنجليزي بأربعة ألقاب في الدوري الممتاز، ولعب دوراً محورياً في تحقيق لقبه الأول بدوري أبطال أوروبا قبل ثلاثة أعوام، لكنه عانى من الإصابات منذ تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي في سبتمبر 2024.

وقال: «مع اقتراب كأس العالم، تقع على عاتقي مسؤولية البقاء مركزاً»، في إشارة إلى البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وتنطلق في 11 يونيو.

وختم: «كل ما يتعلق بمستقبلي سينتظر إلى ما بعد كأس العالم».