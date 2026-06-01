احتفالات باريس سان جيرمان تنتقل إلى ملاعب التنس

تواصلت احتفالات باريس سان جيرمان بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للعام الثاني توالياً، ومرّت الاثنين عبر رولان غاروس، حيث عرض نجومه عثمان ديمبيليه، ديزيريه دويه، برادلي باركولا ووارن زائير-إيمري كأسي المسابقة العريقة لعامي 2025 و2026 بالملعب الرئيسي فيليب شاترييه.

وقال ديمبيليه، الذي كان حاضراً في العام الماضي لتقديم أول لقب في دوري أبطال أوروبا بتاريخ باريس سان جيرمان: "رولان غاروس تجلب لي الحظ!".

وهذه المرة عاد بصفته حامل الكرة الذهبية، وبرفقة زملائه المتوجين مرتين بلقب أوروبا.

وكانت ديان باري، آخر لاعبة فرنسية في رولان غاروس والمشجعة لباريس سان جيرمان، خرجت للتو من الدور ثمن النهائي عندما حمل زائير-إيمري ودويه كأس 2025.

بعدها أعلن دويه لجمهور ملعب شاترييه: "نجلب لكم النجمة الثانية"، قبل أن يقتحم الثنائي ديمبيليه وباركولا الملاعب الترابية الباريسية حاملين الكأس الجديدة التي انتُزعت بشق الأنفس بركلات الترجيح أمام أرسنال الإنجليزي مساء السبت في بودابست.

وقال دويه: "إنه عمل يومي، وهذه الكأس هي ثمرة العمل الذي نقوم به جميعاً معاً"، موجهاً الشكر إلى الرئيس القطري لنادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، لاعب التنس السابق ورئيس اتحاد بلاده للعبة، والذي كان حاضراً في المدرجات إلى جانب جيل موريتون، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب.

وأضاف ديمبيليه مخاطباً الجمهور: "نعيش لحظات لا تُصدق منذ موسمين".

وتابع: "سنحاول إحراز كأس جديدة في 2027، لكن قبل ذلك هناك كأس العالم مع المنتخب الفرنسي".

وأضاف أن الفوز بالنجمة الثالثة مع المنتخب سيكون "صعباً"، لكنه أكد أن فرنسا تمتلك "مجموعة ومدرباً استثنائيين" في شخص ديدييه ديشان، متعهداً "ببذل كل ما في وسعه" للفوز بالمونديال الذي ينطلق في 11 يونيو/حزيران.

وردد جمهور شاترييه: "وعثمان الكرة الذهبية! وعثمان الكرة الذهبية!"، قبل أن يواصل مع نشيد المشجعين "جميعاً سنغني"، في انسجام تام مع النجوم الأربعة الباريسيين.