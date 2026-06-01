لوكا زيدان يحقق حلم المونديال بعد التعافي من جراحة الفك

تلقى لوكا زيدان، نجل أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، أول استدعاء في مسيرته للمشاركة مع منتخب الجزائر في نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من تعافيه من إصابة قوية تعرض لها بكسر في الفك والذقن استدعت تدخلاً جراحياً.

وكان حارس مرمى غرناطة الإسباني، البالغ من العمر 28 عاماً، قد خضع لعملية جراحية عقب اصطدام عنيف مع مهاجم ألميريا تاليس خلال إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية الإسباني، إلا أنه نجح في استعادة جاهزيته سريعاً لينضم إلى قائمة "محاربي الصحراء" المشاركة في المونديال.

ويحمل لوكا زيدان الجنسية الجزائرية من جهة أجداده، وسبق له تمثيل "محاربي الصحراء" في ست مباريات دولية منذ انضمامه إليه العام الماضي، بعدما اختار الدفاع عن ألوان الجزائر رغم نشأته الكروية في فرنسا.

واستعرضت صحيفة "ديلي ميل" مسيرة لوكا، مشيرة إلى أنه بدأ مشواره في أكاديمية ريال مدريد، حيث لعب للفريق الرديف، قبل أن ينتقل إلى عدة أندية إسبانية أبرزها راسينغ سانتاندر، رايو فاليكانو، إيبار وغرناطة.

كما تحدثت الصحيفة الإنجليزية عن حياته خارج المستطيل الأخضر، مشيرة إلى شغفه بالمغامرات والأنشطة المثيرة، إذ يواظب على السباحة في الكهوف، وركوب الزوارق السريعة، والتجديف البحري، والرحلات الصحراوية وتسلق الجبال خلال أوقات فراغه.

وأوضحت أن أبناء زيدان الأربعة أصبحوا جميعاً لاعبي كرة قدم، حيث يلعب ثيو مع نادي قرطبة، بينما يدافع إلياس عن ألوان الفريق الرديف لريال بيتيس، في حين أعلن إنزو اعتزاله اللعبة عام 2024.