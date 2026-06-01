الدوري الإسباني يحطم رقماً تاريخياً في الحضور الجماهيري

سجل الدوري الإسباني لكرة القدم "لاليغا إي إيه سبورتس" رقماً قياسياً جديداً في الحضور الجماهيري خلال موسم 2025-2026، بعدما تجاوز عدد المشجعين الذين توافدوا إلى الملاعب 11.6 مليون متفرج، في مؤشر جديد على الشعبية المتزايدة للمسابقة وقوة ارتباطها بجماهيرها.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني، الأحد، أن إجمالي الحضور الجماهيري بلغ 11 مليوناً و693 ألفاً و679 مشجعاً، بزيادة نسبتها 4.2% مقارنة بالموسم السابق، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي المسجل في المواسم الماضية.

كما سجلت البطولة أعلى نسبة إشغال للملاعب في تاريخها بلغت 84.9%، إلى جانب أعلى متوسط حضور جماهيري للمباراة الواحدة منذ موسم 2014-2015، بواقع 31 ألفاً و18 متفرجاً، ما يعكس تنامي الإقبال الجماهيري والاهتمام المتزايد بمنافسات الدوري الإسباني.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية بالنظر إلى أن عدداً من الملاعب خاض الموسم بسعات استيعابية مخفضة بسبب أعمال التجديد والتطوير، من بينها ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الخاص ببرشلونة، وملعب "كولوسيوم" التابع لخيتافي، وملعب "أبانكا بالايدوس" الخاص بسيلتا فيغو.

وقالت الرابطة إن هذه النتائج تعكس الاستثمارات المتواصلة التي تضخها الأندية في تحديث بنيتها التحتية، بهدف تحسين تجربة المشجعين وتطوير الملاعب بما يتماشى مع متطلبات كرة القدم الحديثة.

ويؤكد هذا الإنجاز، وفق الرابطة، استمرار تمتع كرة القدم الاحترافية في إسبانيا بجاذبية كبيرة محلياً ودولياً، في وقت تنتظر فيه "لاليغا" الأرقام النهائية الخاصة بمسابقة الدرجة الثانية "لاليغا هايبرموشن"، وسط توقعات بمواصلة المؤشرات الإيجابية.