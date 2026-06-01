نجل أنشيلوتي يبدأ تحدياً جديداً مع ليل الفرنسي

تعاقد ليل الفرنسي مع الإيطالي دافيدي أنشيلوتي، نجل كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل الحالي، للإشراف على الفريق خلفاً للمدرب السابق برونو جينيزيو، وفق ما أعلن النادي الاثنين.

وسيكون ليل التجربة الثانية للمدرب البالغ 36 عاماً كمدير فني، بعد تجربة أولى لم تدم طويلاً مع بوتافوغو البرازيلي، الذي تعاقد معه في يوليو 2025، قبل أن يقيله في ديسمبر بعدما حل الفريق سادساً في الدوري المحلي.

وعُرف دافيدي خلال عمله بجانب والده كارلو، سواء في باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث عمل معداً بدنياً، أو في بايرن ميونيخ الألماني، ونابولي، وإيفرتون الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني «على فترتين»، والمنتخب البرازيلي، حيث تولى منصب مساعد المدرب.

وقال رئيس ليل أوليفييه لوتانغ في بيان: «دافيدي محترف كبير يتمتع بكل الصفات والكفاءات التي تميز المدرب العصري».

ويخلف أنشيلوتي الابن في تدريب ليل مدرباً خبيراً هو جينيزيو «59 عاماً»، الذي بنى مسيرته في فرنسا وقاد ليل الموسم المنصرم لإنهاء الدوري المحلي ثالثاً.

ورحل جينيزيو عن ليل بعد نهاية عقده الذي امتد لعامين.

وقال أنشيلوتي في بيان صادر عن النادي: «مشروع ليل يتناسب معي، بهوية واضحة ومتطلبات عالية وعمل شاق»، مضيفاً: «إنه ناد جاد وطموح وتنافسي، وحاضر بانتظام على الساحة الأوروبية».