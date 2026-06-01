فرنسا تتحرك بعد أحداث احتفالات لقب دوري أبطال أوروبا

أعلنت السلطات الفرنسية توقيف أكثر من 890 شخصًا عقب أعمال الشغب التي شهدتها البلاد خلال احتفالات جماهير باريس سان جيرمان بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي.

وكشف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز ارتفاع عدد الموقوفين خلال أحداث السبت والأحد بنسبة تجاوزت 45% مقارنة بما حدث عقب تتويج باريس سان جيرمان باللقب الأوروبي عام 2025.

وأكد نونيز، خلال حديثه لإذاعة فرانس إنتر، إصابة 178 من عناصر الشرطة والدرك خلال اليومين الماضيين، نتيجة أعمال العنف التي شهدتها باريس وعدد من المدن الفرنسية عقب نهاية المباراة النهائية.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليًا، بعد الفوز على أرسنال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في المباراة التي أقيمت بالعاصمة المجرية بودابست.

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحداث العنف التي أعقبت الاحتفالات، مؤكدًا أنها غير مقبولة ولا تمثل كرة القدم أو الرياضة أو قيم المجتمع الفرنسي.

وقال ماكرون إن السلطات ستكون حازمة مع الأشخاص الذين تم القبض عليهم، موجهًا الشكر إلى قوات الشرطة والدرك على جهودهم، ومؤكدًا رفض تكرار مثل هذه الأحداث.

وشهد عام 2025 أحداثًا مشابهة بعد التتويج الأول لباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، حيث جرى توقيف 592 شخصًا، بينهم 491 في العاصمة باريس.