إسعاف الملاعب يصدم لاعبًا ويسقطه أرضًا (فيديو)

شهدت ملاعب كرة القدم في الإكوادور واحدة من أغرب المواقف التي يمكن أن تحدث في عالم اللعبة، بعدما تحولت العربة الطبية من وسيلة لإنقاذ وإسعاف اللاعبين إلى طرف في حادث سير داخل أرض الملعب.

ووقعت الحادثة خلال مواجهة فريقي ناسيونال وبورتوفيخو في دوري الدرجة الثانية بالإكوادور، عندما دخلت العربة الطبية إلى الملعب للتعامل مع إصابة تعرض لها أحد اللاعبين، قبل أن تنتهي المهمة بصدم لاعب آخر.

وأظهرت اللقطات المتداولة العربة وهي تتحرك بالقرب من منطقة المرمى أثناء مغادرتها أرض الملعب، وتحمل اللاعب المصاب، قبل أن تصطدم بإديسون كايسيدو لاعب بورتوفيخو، الذي كان يقف بالقرب من خط المرمى، ليسقط أرضًا متألمًا من الإصابة التي تعرض لها جراء الحادث المفاجئ.

ولم يستوعب كثيرون ما حدث في اللحظات الأولى، خاصة أن العربة كانت تؤدي مهمة طبية اعتيادية، قبل أن تتحول إلى بطل المشهد في لقطة غريبة وطريفة في الوقت نفسه.

وحسب التقارير، لم يتسبب الاصطدام في إصابة خطيرة للاعب، حيث نهض بعد لحظات من إسعافه واستأنف اللعب بشكل طبيعي، وسط تعليقات ساخرة من الجماهير وانتقادات لسائق العربة الطبية.