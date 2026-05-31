غولر أفضل لاعب صاعد في دوري أبطال أوروبا

حصل التركي أردا غولر على جائزة أفضل لاعب صاعد في دوري أبطال أوروبا موسم 2025 / 2026.



وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي (يويفا) أن غولر حصل على الجائزة بعد إجماع من اللجنة الفنية بالاتحاد.



وأوضح أن تلك الجائزة الجديدة تمنح للاعبين الذين قدموا أداء متطورا في الموسم، وأن اللاعب التركي البالغ من العمر 21 عاماً قد طفرة في تطوره في موسم 2025/ 2026.



وكان اللاعب قد شارك أساسياً في مباراة واحدة فقط طوال الموسم الماضي في البطولة، من أصل سبع مباريات خاضها، وفي الموسم الحالي بدأ أساسياً في 13 مباراة من أصل 14 مباراة خاضها، متحولاً من خوض 142 دقيقة في الموسم الماضي إلى 1030 في الموسم المنتهي.



وكان غولر قد أنهى الموسم بأربع تمريرات حاسمة وهدفين، هما أول هدفين له في دوري الأبطال، وجاء كلاهما أمام بايرن ميونخ الألماني في إياب دور الثمانية.