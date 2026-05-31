فرحة اللقب الأوروبي تتحول إلى فوضى ونهب وحرائق في باريس (فيديو)



تحولت احتفالات جماهير باريس سان جيرمان بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على أرسنال بركلات الترجيح، السبت، إلى أعمال شغب واسعة في عدة مناطق من العاصمة الفرنسية باريس، التي شهدت أحداثاً عنيفة شملت إشعال حرائق وأعمال نهب وخراب.



وخرج عشرات الآلاف من المشجعين إلى الشوارع احتفالاً بالإنجاز القاري عقب تتويج الفريق الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن الأجواء الاحتفالية تحولت إلى فوضى في بعض المناطق، حيث تم إشعال النيران في مركبات وممتلكات خاصة وعامة، وتحطمت واجهات عدد من المحال التجارية، كما تعرضت بعض المتاجر لعمليات نهب في المناطق التي شهدت أكبر كثافة جماهيرية.



وشهد شارع الشانزليزيه، أحد أشهر شوارع باريس، المشاهد الأكثر إثارة، بتصاعد ألسنة اللهب في عدد من المواقع وتحطيم سيارات، ولم تكن الأحداث مفاجئة للسلطات وأصحاب الأعمال التجارية، حيث سبقتها توقعات بإمكانية خروج الاحتفالات عن السيطرة على غرار ما حدث في مناسبات سابقة، ما دفع العديد من أصحاب المحال إلى اتخاذ إجراءات وقائية قبل المباراة.

ورغم تلك الإجراءات وانتشار أكثر من 22 ألف شرطي قبل اللقاء، اندلعت أعمال الشغب وخلّفت أضراراً كبيرة، فيما أكدت السلطات الفرنسية اعتقال 416 شخصاً على خلفية أعمال الفوضى والتخريب التي رافقت الاحتفالات.