باريس سان جيرمان يحتفظ بلقب دوري الأبطال بعد الفوز على أرسنال

قادت ركلات الترجيح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لاعتلاء عرش كرة القدم الأوروبية هذا الموسم، بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، على حساب أرسنال الإنجليزي.

وتغلب باريس سان جيرمان على أرسنال بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح، التي احتكم إليها الفريقان، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، السبت، على ملعب (بوشكاش أرينا) في العاصمة المجرية بودابست.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1 / 1، حيث بادر الألماني كاي هافيرتز، بالتسجيل لمصلحة أرسنال مبكرا في الدقيقة السادسة، لكن الفرنسي عثمان ديمبيلي منح التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

ولجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، دون أن تسفر عن أي جديد، لتضع ركلات الترجيح كلمتها الأخيرة، وتمنح البطولة لسان جيرمان، الذي احتفظ باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعدما حصل عليها لأول مرة الموسم الماضي، على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية عشر، التي تلعب فيها ركلات الترجيح دورا حاسما في تحديد هوية البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1956، كما أنها الأولى منذ فوز ريال مدريد الإسباني باللقب على حساب جاره اللدود أتلتيكو مدريد في موسم 2015 / 2016.

وأصبح سان جيرمان ثاني فريق فقط في العصر الحديث يحتفظ بكأس دوري الأبطال، بعد ريال مدريد الإسباني، الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 2016 و2018.

ويعد هذا هو الانتصار الثالث لسان جيرمان في سجل لقاءاته مع أرسنال بمختلف المسابقات القارية، مقابل فوزين للفريق الإنجليزي، فيما فرض التعادل نفسه على 3 مواجهات.

وأصبحت هذه هي البطولة الخامسة، التي يتوج بها سان جيرمان هذا الموسم على الصعيدين القاري والمحلي، بعدما سبق أن توج بكأس السوبر الأوروبي في أغسطس الماضي، على حساب توتنهام الإنجليزي.

كما حصد فريق العاصمة الفرنسية لقب كأس القارات للأندية في ديسمبر الماضي، بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي في النهائي، أعقبها حصوله على كأس السوبر الفرنسي أمام غريمه التقليدي أولمبيك مرسيليا في النهائي خلال يناير الماضي، ثم توج أيضا بالدوري الفرنسي في وقت سابق من الشهر الحالي.

في المقابل، كان أرسنال، الذي يشارك في نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، بعد موسم 2005 / 2006، يأمل في الحصول على البطولة للمرة الأولى في تاريخه، ليكتفي خلال الموسم الحالي بحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي حصل عليه هذا الشهر، بعد غياب 22 عاما.

و أصبح باريس سان جيرمان رابع المشاركين في النسخة المقبلة لبطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم 2026 (كأس إنتر كونتيننتال)، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام.

وسبق لأندية أوكلاند سيتي النيوزيلندي والأهلي السعودي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي أن حجزت مقاعدها في كأس إنتر كونتيننتال 2026، بعدما توجت بألقاب دوري الأبطال في قارات أوقيانوسيا وآسيا وأفريقيا على الترتيب.

وتنص لائحة المسابقة على خوض حامل لقب دوري أبطال أوروبا المباراة النهائية للبطولة العالمية مباشرة.