دبي تعزز حضور ريو فرديناند في عالم الأعمال



نجح أسطورة كرة القدم الإنجليزية ريو فرديناند في تحقيق نجاح استثنائي خارج المستطيل الأخضر، بعدما تحولت حياته المهنية بعد الاعتزال إلى قصة ملهمة في الاستثمار وريادة الأعمال، جعلت ثروته الحالية تتجاوز ما حققه خلال سنواته الذهبية لاعباً في صفوف مانشستر يونايتد.

ولعب انتقاله للعيش في دبي مع زوجته وأبنائه دوراً مهماً في تعزيز حضوره داخل قطاع الأعمال، مستفيداً من البيئة الاستثمارية النشطة والفرص العقارية المتنامية التي توفرها الإمارة، حسب ما أكدت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية.



وخلال مسيرته الكروية، كان فرديناند من بين أعلى المدافعين أجراً في العالم، إذ تجاوز راتبه 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً مع مانشستر يونايتد، بما يعادل نحو 7 ملايين جنيه إسترليني سنوياً، إلا أن النجم الإنجليزي يؤكد أن المرحلة التي أعقبت اعتزاله كانت أكثر ربحية من سنواته داخل الملاعب.



ووفقاً لتقديرات مالية متخصصة، تقترب ثروة فرديناند حالياً من 65 مليون جنيه إسترليني، بعدما نجح في بناء إمبراطورية استثمارية متنوعة تعتمد على الإعلام الرقمي والعقارات وإدارة المواهب الرياضية.



وشكل عام 2025 نقطة تحول مهمة في مسيرته الجديدة، عندما قرر إنهاء عمله محللاً ومعلقاً تلفزيونياً، والتركيز على مشروعه الإعلامي الخاص عبر منصة يوتيوب، حيث يقدم برنامجه الشهير «ريو فرديناند بريسنتس»، الذي استقطب ما يقارب 1.6 مليون مشترك، واستضاف خلاله نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، من بينهم كاسيميرو، بول بوغبا، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.



ولم يكتفِ فرديناند بالنجاح الإعلامي، بل وسّع نشاطه الاستثماري من خلال مساهمته في شركة متخصصة بإدارة اللاعبين الرياضيين، إلى جانب شراكته في مشاريع عقارية فاخرة، فضلاً عن امتلاكه شركة تنظم رحلات رياضية وسياحية تجمع بين التدريب والعطلات في وجهات عالمية مميزة.









ويرى كثيرون أن تجربة فرديناند تمثل نموذجاً مشابهاً لما حققه مواطنه ديفيد بيكهام، الذي نجح في تحويل شهرته الرياضية إلى واحدة من أبرز قصص النجاح التجارية في عالم الرياضة.



وبينما طوى فرديناند صفحة التألق في الملاعب، يبدو أن فصله الجديد كرجل أعمال ومستثمر حقق له نجاحاً مالياً يفوق ما حصده خلال مسيرته الكروية، ليؤكد أن نهاية المشوار الرياضي قد تكون في بعض الأحيان بداية أكثر ازدهاراً.